Челябинский терапевт рассказала, как «омикрон» переносят привитые и непривитые пациенты

Не прошедшие вакцинацию люди рискуют слечь с пневмонией

Прививка от коронавируса не гарантирует стопроцентной защиты от заражения «омикроном». Но у привитых и непривитых людей эта инфекция протекает по-разному. Об этом в пятницу, 21 января, на брифинге по ковиду рассказала главный терапевт Челябинской области Анна Мищенко.

«Уже известно, что новый штамм отличается высокой контагиозностью, то есть заразностью. У пациентов с прививкой болезнь протекает относительно легко. Уже на седьмой день болезни им становится легче. Непривитые переносят „омикрон“ тяжелее, дело может закончиться пневмонией», — говорит Анна Мищенко.

Также Мищенко обращает внимание земляков на то, что новый штамм уже не вызывает потерю вкуса и обоняния. Раньше именно этот симптом появлялся в первые дни заражения. Сейчас больные, как правило, отмечают насморк, кашель, боль в горле, головные боли. Из-за этого «омикрон» трудно отличить от обычной простуды. И поэтому всем, кто почувствовал недомогание, важно проходить тест на ковид.

Напоминаем, что сделать тест сегодня можно в поликлинике по месту жительства. Также на следующей неделе в Челябинске и в Магнитогорске откроют первые ковидные поликлиники, где пройти экспресс-тест на ковид можно будет в течение 15 минут.

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