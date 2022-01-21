Союз педиатров России предупредил родителей об ответственности за детей в пандемию

Вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М» поступит на Южный Урал в ближайшее время

Челябинская область заказала несколько тысяч доз «Спутника М», которые используют для вакцинации подростков от ковида. На территорию области препарат пока не поступил, но родителей просят уже сегодня задуматься о важности вакцинации подрастающего поколения. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.



Медики из Челябинска напоминают: рост числа привитых — единственный путь к завершению пандемии. И подкрепляют свое заявление словами коллеги — президента Союза педиатров РФ Лейлы Намазовой-Барановой.

«Очевидно, что без вакцинации подростков пандемию не остановить, особенно в условиях низкой вакцинации взрослых: 33 из 51 страны Европы уже привили значительное количество подростков. Естественно, это выбор каждой семьи. Но когда взрослые принимают решение за ребенка, не надо забывать, что родитель несет двойную ответственность», — обращается к россиянам Лейла Намазова-Баранова.

Медик просит родителей хорошо взвесить все риски и еще раз продумать, что опаснее: мифические последствия вакцинации или сама болезнь, которая зачастую протекает очень тяжело и угрожает жизни.

Напомним, вакцину «Спутник М» можно применять для защиты подростков с 12 лет. До 15 лет вакцинировать подростков будут с письменного разрешения родителей или законных представителей. А уже с 15 лет ребенок может принимать решение о вакцинации самостоятельно.

Ранее первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт сообщила, что вакцинировать детей будут, скорее всего, прямо в школах. Такой вариант наиболее предпочтителен, так как обезопасит детей от контактов с больными, которые приходят к доктору в поликлинике.