Ирина Гехт допустила введение дистанта в школах Челябинской области

Перевод на удаленку для школьников возможен при ухудшении эпидситуации

Власти Челябинской области не исключают перевод школ на дистанционное обучение, если к этому подтолкнет эпидситуация. Об этом в среду, 19 января, на брифинге по коронавирусу заявила вице-губернатор Ирина Гехт.

«Сегодня рост числа заболевших идет за счет взрослого населения. Среди детей эпидпорог не превышен ни по ОРВИ, ни по гриппу, и поводов для введения дистанционного обучения в школах нет. Однако я не исключаю, что такое решение будет принято по мере развития ситуации», — пояснила Ирина Гехт.

По словам политика, обстановка меняется очень быстро. И решение по дистанту в образовательных учреждениях власти готовы принимать в ежедневном режиме.

Также Ирина Гехт заявила, что после экзаменов и зимних каникул очное обучение в вузах Челябинской области смогут продолжить лишь вакцинированные студенты. Остальные отправятся на дистант.

Введение новых ограничений вызвано появлением омикрон-штамма в Челябинской области. Новая разновидность коронавируса является очень контагиозной и вызывает моментальную вспышку ковида там, куда попадет.