Непривитых студентов в Челябинской области переведут на дистант

Они не смогут посещать вузы после окончания зимней сессии

Студентов, которые не привились от коронавируса, по завершении зимней сессии и каникул переведут на дистанционное обучение. Об этом в среду, 19 января, во время брифинга по коронавирусу рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Ограничение связано с началом пятой волны пандемии, которая вызвана высоко заразным штаммом коронавируса «омикрон». Однако непопулярная мера коснется всего лишь пятой части учащихся.

«В вузах области уже привиты 80% студентов-очников, а в организациях среднего профессионального образования — 60%», — поделилась статистикой Ирина Гехт.

Также политик не исключила, что в случае ухудшения эпидситуации на дистант перейдут южноуральские школьники. Но пока повода для удаленной учебы нет: заболеваемость ОРВИ и гриппом в школах Южного Урала ниже эпидпорога.

Ранее мы писали, что в одном из техникумов Еманжелинска учащимся пригрозили недопуском на экзамены и отчислением, если у них не будет прививки. Минобр Челябинской области разъяснил, что вакцинация против коронавируса остается добровольной, а руководство учебных заведений не имеет права ограничить доступ непривитых учащихся на экзамены, а тем более отчислять ребят из учебного заведения за отсутствие QR-кода.