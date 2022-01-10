Карен Даллакян вернулся в Челябинск и рассказал о самочувствии Евы и Симбы в Танзании

Льва уже выпустили в вольер после карантина, а с леопардом возникли сложности

В новогодние каникулы ветеринар Карен Даллакян после двухмесячной командировки вернулся в Челябинск. Карен отправился в Африку вместе с леопардом Евой и львом Симбой. Звери полетели туда на ПМЖ из Челябинска еще в октябре, и Карен оставался рядом с ними, чтобы убедиться, что адаптация прошла успешно.



Еву и Симбу поселили в центре реабилитации Kilimanjaro Animal C.R.E.W. рядом с городом Моши в Танзании. Для животных заранее подготовили большие вольеры.

Площадь вольера Симбы — почти два гектара. На территории есть пруд-бассейн, в котором лев с удовольствием плавает, три огромных дерева и туалет из песка, к которому лев привык еще в Челябинске.

А с вольером Евы возникли сложности. Надзорные органы Танзании после осмотра не дали разрешения выпускать леопарда. Так как Ева достаточно активная, она может перебраться через семиметровый забор. Чтобы избежать этого, необходимо над вольером натянуть сеть.

«В вольере находится несколько деревьев. И, забравшись на них, Ева, по мнению специалистов, может перепрыгнуть. Рубить деревья неправильно, поэтому нужна сеть. Хотя у нас есть и электропастух, и заборы построили выше нормативов», — рассказывает Карен Даллакян.

Из-за проблем с вольером Ева остается в закрытом боксе. Но ветеринар подчеркивает, что волноваться о леопарде не стоит: бокс не маленький и хорошо проветривается.



«В боксе два этажа. Окна не закрыты — везде решетки, она в них лапы просовывает. Вентиляция хорошая, внутри даже кошками не пахнет, как бывает, если они долго находятся в закрытом помещении. Повесили мешок с кроличьей шерстью, она его с удовольствием рвет и играет», — рассказывает Карен.

Напомним, львенок Симба был спасен челябинскими зоозащитниками из рук уличных фотографов Махачкалы. Львенку сломали лапы, и, чтобы животное вновь смогло ходить, ему сделали несколько операций. Еву привезли из передвижного зоопарка, где от новорожденного котенка отказалась мать. Благодаря объединенным усилиям зоозащитников правительства Челябинской области, Русской медной компании и волонтеров Еве и Симбе нашли новый дом в Танзании и транспортировали туда в конце октября 2021 года. Это первый случай репатриации диких животных из России на историческую родину.