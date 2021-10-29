Лев Симба и леопард Ева проходят карантин в Танзании. Видео

Карен Даллакян записал подробный обзор африканских вольеров челябинских питомцев

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Лев Симба и леопард Ева в результате операции по репатриации благополучно приземлились в Танзании и сейчас проходят карантин и акклиматизацию в новых вольерах. Руководитель фонда «Спаси меня» Карен Даллакян записал видео о том, как устроены вольеры и как чувствуют себя звери после перелета.

Так, например, у Симбы в вольере оборудован специальный туалет из песка, как он привык, есть пруд-бассейн, в котором меняется вода. Растут три огромных дерева, чтобы можно было спрятаться от жары, залезть наверх и наблюдать или просто точить когти.

«У нас российский лев, а тут жара африканская. Ему обязательно нужно укрытие, тень. Кроме того, я вижу, что есть следы от землекопов-грызунов. Так что Симбе будет и на кого поохотиться», — рассказал Карен Даллакян.

Пока и Симба, и Ева проходят обязательные карантин и адаптацию, их не выпускают из домиков. Симба разлегся на прохладном полу и спит, Ева поактивнее, она осваивает территорию и кажется напуганной, но вполне довольной, и аппетит у нее отличный.

В отличие от вольера Симбы, у Евы ограждение с электрическим пастухом и наверху, потому что «леопард — прыгучий зверь».

«Мы высказали небольшие замечания: некоторые ветки на дереве слишком близко к ограждению, наша кошечка может перепрыгнуть и убежать. Наше мнение учли, и ветки подрежут», — пояснил Карен Даллакян.

Дерево у Евы не просто огромное, оно тренировочное — его ветки растут горизонтально, на них удобно лежать и наблюдать за своей территорией, как обожают все леопарды.

Через некоторое время Симбу и Еву выпустят из домиков на простор греться на богатом витамином D танзанском солнце.