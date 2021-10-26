Карен Даллакян: «Папа повез Симбу домой!»

Лев и леопард, спасенные челябинскими зоозащитниками, отправились в Танзанию

26 октября зоозащитники России могут считать новой вехой в истории: впервые осуществлена репатриация диких животных из РФ на «историческую родину». В Танзанию, в реабилитационный центр Kilimanjaro animal crew wildlife & educational center отправились лев Симба и леопард Ева. Не так давно от верной смерти по вине человека их спас известный «челябинский айболит», президент фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян. Сам доктор тоже ближайшие недели проведет в Африке: он будет наблюдать за акклиматизацией зверей, сообщает корреспондент Первого областного информагентства.

Гормоны и жажда наживы

Как и многие истории с хорошим концом, биографии Симбы и Евы начинались весьма печально. Львенка использовали для заработка уличные фотографы Махачкалы: предлагали отдыхающим сняться со зверенышем, а в качестве «зарплаты» будущему Симбе доставались побои, нерегулярное и скудное питание и прочие «прелести». Осенью 2019 года, узнав о погибающем львенке, Даллакян и основатель сообщества So. Travel Юлия Агаева буквально силой вырвали звереныша из рук организаторов экзотического туристического сервиса. Впоследствии в отношении горе-фотографов было возбуждено уголовное дело. А Симба, которому уже больше двух лет, до сих пор хромает, и, возможно, останется калекой до конца жизни.





Не менее печальна и судьба Евы: она попала к Даллакяну трехдневным детенышем, ее вырвали из передвижного зоопарка. Непосредственной убийцей котенка чуть не стала ее собственная мать: взрослая самка леопарда попыталась загрызть всех детенышей, а потом отказалась их выкармливать. Как предполагают ветеринары, причиной такого необычного для кошек безумия стал гормональный сбой, а вызвали его условия жизни в бродячем зверинце.

Кошек спасаем всем миром

Идея отправить животных на родину возникла еще летом 2020 года. Финансовую сторону вопроса решил благотворительный фонд РМК.

«Мы узнали о ситуации с кошками из присланного зоозащитниками обращения. Приехали в Челябинск, познакомились и решили помочь. Эта вопиющая история обнажила очень острую проблему. Для нас это первый проект поддержки зоозащитников, ведь фонд специализируется на помощи онкобольным детям. Были трудности, но все получилось», — вспоминала директор фонда РМК Татьяна Баланчук.

По факту получивших челябинскую прописку льва и леопарда спасали всем миром: в дело включились власти Челябинской области и Республики Танзания, руководители центра в Килиманджаро, танзанийские итальянцы и авиакомпания из Литвы... Это не говоря о десятках волонтеров, благотворителей и прочих неравнодушных людей, которые все это время помогали с уходом, кормежкой и лечением пациентов приюта «Спаси меня».





Первая попытка отправить зверей на историческую родину, предпринятая осенью 2020 года, провалилась: не хватило опыта, документов, да в конце концов, в российской практике до сих пор просто не было прецедентов репатриации диких животных.

«Следующая наша законодательная инициатива в Госдуму будет о статусе спасенных диких зверей, находящихся в частных руках. Сложнее всего было доказать, что лев находится в приюте на законных основаниях. Я уже знаю больше любого юриста о проблемах зоозащиты, но специалисты регионального Минэкологии, безусловно, очень помогли», — вспоминал 26 октября, за несколько часов до отлета в Африку, Карен Даллакян.





Попрощаться с большими кошками 26 октября вообще собрались очень многие: с утра в приют заезжал губернатор Алексей Текслер. В аэропорту, кроме толпы журналистов и волонтеров фонда РМК и зоозащитных организаций, оказались Ирина Текслер и даже два иностранца.

«История заняла полтора года. Я считаю, что этот хэппи-энд не случился бы, если бы не люди, принявшие участие в судьбе кошек. Резонанс от истории Симбы и Евы вышел далеко за пределы страны. И эта история львенка, использованного ради наживы горе-фотографами, многому должна нас научить», — рассуждала Ирина Текслер, поглаживая клетку, в которой ожидал отлета Симба.





Кстати, о клетках: их обеспечил фонд РМК. Но за время пути котенок успел подрасти, так что временные пристанища для льва и леопарда пришлось переделывать три раза. А ночь с 25 на 26 октября для зоозащитников вообще выдалась бессонной: они готовили к перевозке немаленьких кошечек салон пассажирского «Боинга-737». Самолет для чартера в Танзанию предоставила латвийская компания «KlasJet».





По словам начальника службы безопасности компании Ричардаса Мартинатиса, в салоне сдвинули несколько рядов кресел, освободив под клетки пространство длиной около четырех метров. Кроме животных в Танзанию полетят волонтеры, и, понятно, Карен Даллакян и Юлия Агаева. Первый — в роли лечащего врача и «папы Симбы». Вторая — как отвечающая за международные связи, коих в львиной истории насчитывается немало, и как «мама Симбы». Логистику первой зоорепатриации выстраивала тоже Юлия: помогли живущие в Танзании уроженцы Италии, в частности, руководитель компании " Премиум Чартер Сервис" Андреа Боэро.

«Когда Юлия позвонила и сказала, что надо из России в Африку перевезти льва и леопарда, я подумал, что она сумасшедшая. Но мы поверили в этот проект. Для Симбы и Евы надо было найти идеальную локацию. А я живу в Танзании больше десяти лет. Это замечательная страна: парк Серенгети, гора Килиманджаро. Мы просили о помощи правительство республики. Президент Самия Сулуху — потрясающая женщина. Она и министр природы оказали нам полную поддержку. Так что у Симбы и Евы будет самая счастливая жизнь, какая только возможна у леопарда и льва», — рассказывал журналистам синьор Боэро.

«Эй, не стойте слишком близко!»





... «Я тигренок, а не киска!» Помните эту строчку из детского стишка? Двухлетний Симба, хоть и весит 124 килограмма, грозному званию хищника не соответствует. То есть сначала, оказавшись в зале международного терминала челябинского аэропорта, молодой лев и порычал, и похлестал хвостом по прутьям решетки... Но стоило знакомым людям протянуть к клетке ладони, и стало ясно, что Симба — в сущности, подросток. И, как любой ребенок, обрадовавшись ласке, он принялся подставлять под чешущие пальцы голову, а потом и вовсе опрокинулся на спину: чешите, мол, мое царственное пузо, человеки! И морда у него была точь-в-точь как у маленького котенка, хоть и пошире, чем у папы.





Другое дело — леопард. У девушки Евы тяжелый характер, настолько, что, в отличие от гривастого товарища, ей досталась максимально закрытая клетка. Впрочем, Карен Даллакян считает агрессивность пятнистой красавицы удачей: котенка он специально воспитывал так, чтобы Ева признавала только самого «папу» и его племянника. Других людей леопард может и обидеть, зато в дикой природе ей будет легче адаптироваться. Карен и Юлия предрекают, что, в отличие от добряка Симбы, Ева на приготовленном ей участке быстро съест все живое — грызунов, птиц, а может, и неосторожных обезьян.

Кошкин дом на два гектара и львиные развлечения

А что, собственно ждет челябинских кошек в Африке? Юлия Агаева провела в Танзании три месяца, изучая условия, в которых будут жить ее питомцы. На территории реабилитационного центра Kilimanjaro animal crew Симбу и Еву ждут два персональных земельных участка. Льву достанется два гектара африканской земли, леопарду — один гектар. Интересно, что центром руководит наш соотечественник, бывший военный летчик и немножко инженер Александр Андрейчук. Он связался с провожающей зверей компанией по ВКС.

«Сначала было недопонимание, танзанийцы решили, что леопардиху мы планируем отпустить на волю. Но мы их переубедили. Подготовлена полная защита вольеров — на полтора метра в землю, от подкопа, до шести метров высотой — чтобы леопард не выпрыгнул, плюс электропастух. Мы их приготовили уже два месяца назад. Есть комнаты для карантина, машины готовы встречать самолет. На „жилплощади“ хищников ждут платформы, чтобы полазить, бассейны. Симбе даже уже насыпали кое-где антилопьего помета», — четко доложил Андрейчук.





Помет слушателей заинтересовал. Странно? Ничуть! Даже два гектара — небольшая площадь для здоровенного зверя. Чтобы не он заскучал, ему надо постоянно изучать что-то новое. Так что неожиданный сюрприз для Симбы будет чем-то вроде учебника или развлекательной книжки.

«Главное, почему выбрали этот центр — он без развлекательного аспекта, он „education“, здесь занимаются наукой и образованием, изучением дикой природы. Они там занимаются спасением слонов, Даллакян здесь — медведями и косулями. Но Симбе и Еве на родине будет лучше», — объясняла Юлия Агаева.

Строго говоря, Ева — помесь дальневосточного и среднеазиатского леопарда. Но никто не может поручится, что в ней нет и других генов: специалисты, проводившие генетическую экспертизу кошки, просто не располагали для сравнения африканским геномом, а в передвижных зверинцах за чистотой связей подневольных постояльцев не следят. Так что, увы, дружба с каким-нибудь африканским красавцем-леопардом челябинской кошке не светит. И она, и Симба должны провести жизнь в просторных, но все-таки вольерах.





«Это дело будущего, сейчас самое сложное — перевозка и акклиматизация. Мы будем в полете, с учетом дозаправки, порядка 11 часов. Все это время ребята должны быть под присмотром. Но мы уже летали с Жориком из Екатеринбурга в Хабаровск, причем тигр был в багажном отделении, и все прошло хорошо. А вот на новой родине — жарко. Звери уже подготовились к русской зиме, так что первые дни мы их, очевидно, будем держать в Африке в помещениях. Потом — купания, Симбе — вычесывание, чтобы быстрее избавиться от лишней шерсти. И ближайшую неделю кормить их будем мясом, купленным здесь, в Челябинске, сегодня утром, а потом уже включать в рацион местную пищу. Ведь мясо с Урала и из окрестностей Килиманджаро — это очень разная еда», — рассказывает о ближайшей перспективе Карен Даллакян.

Ветеринар просил передать свои извинения многочисленным пациентам: Даллакян ведь ведет занимается не только приютом, но и лечением домашних собак и кошек. Даже сегодня утром, хотя о грядущем отлете широко сообщали СМИ, ему поступило несколько звонков от хозяев пациентов. Им придется потерпеть: как минимум несколько недель Карен Вачаганович проведет со своими хищными питомцами далеко от Челябинска. Увидятся ли они еще — загадывать врач не хочет. Говорит, в свое время обещал съездить к первому знаменитому спасенному, тому самому тигру Жоре, на юбилей — и не сложилось.





А вот Юлия Агаева сдерживает слезы, но уверена, что еще не раз увидится с львом и леопардом.

«Меня в Танзании уже называют „мамой Симбы“. Когда наши дети уходят во взрослую жизнь, мы ведь не прощаемся с ними навсегда, я буду приезжать», — предрекает она.

«Мне, как всякому папе, проще. К тому же свято место пусто не бывает: в приюте уже живет нуждающийся в помощи тигр Гектор, есть маленький медвежонок Софья», — объясняет свою твердость Даллакян.

Вместе с Симбой и Евой в танзанийский город Моши полетят детские рисунки: воспитанники одного из детских домов Новосибирска присылали челябинским кошкам свои картины, изображающие африканских зверей. Эти рисунки дадут начало первому в Танзании музею Симбы, Евы и в целом — зоозащитников. А обратно в Россию Карен Даллакян хочет привести творчество африканских ребятишек: у него запланировано несколько встреч и айболит с Южного Урала рассчитывает, что юные танзанийцы нарисуют ему для челябинского музея, как представляют себе медведей, лосей и косуль — экзотических для Африки, но так же нуждающихся в защите.