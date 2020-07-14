Львенок Симба теперь находится под круглосуточной охраной в Челябинске

Приюту «Спаси меня» начали поступать угрозы.

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В конце марта челябинский ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян вывез из Дагестана львенка, который был в очень плохом состоянии. Ранее львенок по имени Симба был «игрушкой» фотографа и работал вместе с ним в Краснодарском крае. Чтобы животное было покорным, ему ломали лапы и истязали.

Теперь львенок уже несколько месяцев живет в Челябинске, в приюте диких животных «Спаси меня». Он практически полностью восстановился. Сейчас он набирается сил, чтобы уехать жить в Африку — самое подходящее для Симбы место. А на предыдущих хозяев-живодеров прокуратура возбудила уголовное дело за жестокое обращение с животным.

Теперь в адрес сотрудников приюта начали поступать угрозы от людей, которым ранее принадлежал Симба.

«Нам стали поступать угрожающего характера сообщения и звонки с тем, чтобы забрать уголовное дело. Было понятно, что мы сильно перешли дорогу лицам, для которых это бизнес. Это даже целый синдикат, который тянется через Дагестан, Северный Кавказ, Краснодарский край и до Москвы. По их поведению в соцсетях видно, что они ничего не боятся. И это жестокие люди по отношению ко всему», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» Карен Даллакян.

В связи с этим было принято решение усилить охрану приюта. В помощь зоозащитникам вызвалось местное охранное предприятие, которое проконсультировали сотрудников о слабых местах приюта. Они же усилили охрану в целом, в том числе и поставили дополнительные камеры. Также оборудовали приют тревожной кнопкой, нажав которую, охрана приедет в течение очень короткого времени.

«Все, что можно было применить, мы применили. Это касается не только Симбы, но и других животных. Эти люди ведь могут сделать все, что угодно», — добавил Карен Даллакян.

Отметим, что сейчас Симбе ничего не угрожает. Годовалый львенок чувствует себя хорошо, особенно в жару, которая на протяжении нескольких дней держится в Челябинске. Челябинский «Доктор Айболит» отметил, что такая жара для Симбы очень комфортна. С его аппетитом ничего не произошло так же, как и у леопарда Евы, которую выкупили из передвижного зоопарка из-за того, что от нее отказалась мать. А вот, к примеру, тигр Гектор, которого спасли из передвижного зоолунапарка, откуда его пытался похитить пьяный мужчина, хуже переносит жару: он недоедает пять килограммов еды в день.