Челябинский леопард Ева все еще находится в реабилитационном центре Танзании

Местные надзорные органы не спешат выпускать животное на волю, а зоозащитник Карен Даллакян рискует надолго застрять в Восточной Африке

Челябинский ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян уже месяц находится в Танзании вместе со львом Симбой и леопардом Евой. Симба уже давно освоился на «исторической родине», а вот Ева, известная своим тяжелым характером, только-только начинает раскрываться. Кроме того, леопард до сих пор находится в реабилитационном центре, и зоозащитник надеется, что в ближайшие дни местные надзорные органы выпустят Еву на свободу.

«Уже завтра будет месяц, как мы находимся в Танзании. Мы запланировали маленькую вечеринку по этому поводу. Обратно мы отправимся тогда, когда поймем, что с Евой все в порядке. Ее пока не выпустили, ждем надзорные органы. Обещали сегодня, но никто не позвонил и даже не приехал. Остается понедельник. Пока до понедельника мы в ожидании. Как будет картина ясна, как Ева себя поведет в вольере, это и будет моим заключительным днем нахождения в Танзании, и сразу же за билетами, обратно на родину, очень соскучились»,— рассказал журналистам ИА «Первое областное» Карен Даллакян.

Также ветеринар нередко делится роликами из жизни Евы и Симбы на своем YouTube-канале. На одном из последних местная жительница и сотрудница вольера поет мантру, и обычно агрессивная Ева ведет себя совсем иначе: пребывает в хорошем настроении, играет и даже ложится на спинку, что является признаком доверия.

Однако Карен Даллакян рискует надолго застрять в Танзании: по решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией с 28 ноября въезд на территорию РФ из Танзании ограничен до 1 февраля 2022 года.

Напомним, самолет с Евой и Симбой отправился в Танзанию 26 октября этого года после длительной подготовки. Подробнее об этой истории можно узнать в нашем большом материале.