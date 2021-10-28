Лев Симба и леопард Ева обживают вольеры в танзанийском реабилитационном центре

«Папа Симбы», челябинский зоозащитник Карен Даллакян, сообщил, что большие кошки наконец добрались до нового дома

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Лев Симба и леопард Ева, спасенные челябинскими зоозащитниками, наконец добрались до нового дома в реабилитационном центре Kilimanjaro animal crew wildlife & educational center, сообщил руководитель фонда «Спаси меня» Карен Даллакян. Теперь кошкам предстоит нелегкий процесс акклиматизации на новой родине.



Как сообщил на своей странице в соцсети «Фейсбук» Карен Даллакян, Симба и Ева уже на месте, им предстоит обживать приготовленные вольеры.

Напомним, львенок Симба был спасен челябинскими зоозащитниками из рук уличных фотографов Махачкалы, ему пришлось перенести несколько операций. Еву вырвали из передвижного зоопарка, где от новорожденного котенка по непонятной причине отказалась мать. Благодаря объединенным усилиям зоозащитников, правительства Челябинской области, Русской медной компании и волонтеров кошкам нашли новый дом в Танзании. Это первый случай репатриации диких животных из России на историческую родину.

Полет в Африку, который должен был продлиться около 11 часов, растянулся почти на сутки: из-за задержки в челябинском аэропорту самолет с кошками и волонтерами застрял затем в Саудовской Аравии, где была предусмотрена остановка для отдыха экипажа и дозаправки. Наконец вечером 27 октября стало известно, что лев и леопард с сопровождающими благополучно приземлились в Танзании.

Как предупреждал Карен Даллакян, Симбе и Еве предстоит сложный процесс акклиматизации: животным нужно привыкнуть к африканской жаре после уральской осени и перейти на местную пищу. Первые несколько дней кошки проведут не на открытом воздухе, а в помещениях, а питаться будут купленной в Челябинске говядиной.