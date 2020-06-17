Спасённый южноуральскими ветеринарами львёнок Симба отправится в Африку

Вместе с ним на другой континент вернётся и леопард Ева.

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Львёнок Симба, который был спасён челябинским ветеринаром Кареном Даллакяном и привезён на Южный Урал из Дагестана, готовится к возвращению на родину. Его, а также леопарда Еву отправят в Африку. Об этом заявил сам зоозащитник. Как отметил Карен Даллакян, сейчас весь процесс по доставке Симбы и Евы в Африку находится на стадии переговоров.



«Я это озвучивал, когда здесь был губернатор. Когда будет отправление зависит не от нас, это зависит от страны, как там делается разрешение на ввоз. Туда поедет не только Симба, но и леопард Ева»,— рассказал «Первому областному» Карен Даллакян.

Ветеринар отметил, что когда будет готово разрешение на ввоз, тогда начнётся работа по сбору необходимых документов в России. При этом Карен Даллакян подчеркнул, что даже не рассматривал вариант при котором экзотические животные остались бы на Южном Урале.

«Если есть возможность отправить их на историческую родину, где им будет комфортнее чем у нас, я только за, потому что африканские животные должны жить в Африке»,— поделился Карен Даллакян.

Напомним, история Симбы получила широкую огласку после того как стало известно, что львёнка использовали в качестве реквизита для фотосессий на курортах России. Малышу намеренно повредили позвоночник и лапу, чтобы он был менее подвижен. Именно челябинский приют «Спаси меня» взялся за лечение Симбы. Вначале этой неделе львёнок отметил день рождения.