Губернатор Челябинской области Алексей Текслер напомнил местным властям о важности дорожных работ

Глава региона призвал южноуральцев сообщать ему о проблемах на отремонтированных участках

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратил внимание глав муниципалитетов и областного Миндортранса о необходимости начать дорожные работы. В своем телеграм-канале глава региона указал, что дороги — это самая рекордная по количеству жалоб от жителей области тема. Алексей Текслер сообщил, что ждет от южноуральцев сигналов о некачественно выполненном ремонте.

«Тема, которая каждую весну бьет рекорды по количеству жалоб и обращений ко мне в соцсетях, — дороги. Этот год не исключение. В тех муниципалитетах, где снег сошел, проблемные участки уже проявились. И местным властям вместе с областным Миндортрансом нужно приниматься за работу», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в 2022 году увеличено финансирование дорожных работ. Местные власти могут рассчитывать на выделение дополнительных средств, если оперативно подготовят проектно-сметную документацию и направят ресурсы на софинансирование ремонтов. Все запланированные объекты будут реализованы.

Текущий ремонт пора начинать. Не все районы пока готовы к ямочному ремонту горячим асфальтом из-за погоды, но до полноценного ремонта можно провести ямочный.

Особое внимание в области — уже выполненным работам.

«Если на новой дороге появились проблемы с покрытием, они должны быть исправлены по гарантии. Если с этим будут проволочки, сообщайте мне. Буду заставлять переделывать», — сообщил Алексей Текслер.

Планы по ремонту дорог можно увидеть на специальной карте на сайте Миндортранса.

Напомним, ранее губернатор раскритиковал работу администрации в Златоусте и Симе. В городах некачественно выполнялись работы по содержанию дорог.

После этого жалобы на распутицу в буквальном смысле обрушились на официальный аккаунт губернатора во «ВКонтакте».

О том, как выглядели дороги в регионе неделю назад, — в нашем материале. А в Челябинске проблемную дорогу спешно отсыпали после многочисленных жалоб.

Между тем в Челябинске начали ямочный ремонт дорог горячим асфальтом.

В микрорайоне Парковом начали проектировать дорогу на улице Хариса Юсупова, в Чурилово начали строительство проезжей части по улице 2-й Эльтонской.



А вот придворовые территории города оставляют желать лучшего — фоторепортаж ИА «Первое областное».