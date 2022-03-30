В Симе отчистили дорогу от снежной каши после вмешательства губернатора

Алексей Текслер обратил внимание, как школьники добираются из школы

Видео со школьниками Сима, которые по снежной колее пересекают путь между школой и домом, накануне, 29 марта, привлекало внимание губернатора Алексея Текслера. Глава региона потребовал от властей исправить ситуацию. Пост с предупреждением для всех глав он опубликовал на своей странице в социальных сетях. Сегодня администрация Ашинского района отчиталась об уборке дорог.

Видео, как школьники Сима, утопая в слякоти, добираются до дома из школы, привлекло внимание южноуральцев и губернатора. Алексей Текслер на своей странице «ВКонтакте» потребовал исправить ситуацию.

30 марта администрация Ашинского района отчиталась об уборке дорог.

«Согласно информации администрации Симского городского поселения, подрядной организацией произведена работа по уборке снега на территории, где имелись затруднения», — ответил представитель администрации Ашинского района.

Напомним, ранее Алексей Текслер раскритиковал власти Златоуста и подрядчиков после массового ДТП, произошедшего в снегопад. Глава региона поручил Миндору области провести детальную проверку.