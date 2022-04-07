Проблемную дорогу в Челябинске стали спешно отсыпать после жалобы жителей губернатору

Участок на улицах Агалакова и Прохладной обещают заасфальтировать уже семь лет

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После жалобы жителей Ленинского района Челябинска в соцсетях на непроезжее состояние дороги на пересечении улиц Агалакова и Прохладной ее начали отсыпать и грейдировать. Об этом ИА «Первое областное» сообщил местный житель Денис Еловиков.

Речь идет о неасфальтированном участке дороги в районе «Плодушки».

«Сейчас дорогу отсыпают и грейдируют. Такое происходит всякий раз, когда поднимается шумиха», — отметил челябинец.

Сообщения о разбитом состоянии дороги на стыке Агалакова и Прохладной поступают регулярно. Ее размывает талыми водами и дождями, и по ней, по словам жильцов, становится невозможно передвигаться.

«Дорога на Агалакова — Прохладной — это не дорога. Это ужас какой-то. Весной и осенью невозможно ездить. Одни ямы и лужи. Кто будет оплачивать ремонт наших машин по таким дорогам? Одни обещания только. Уже семь лет прошло», — рассказала в соцсетях челябинка Елена Попова.

Администрация Челябинска отреагировала на десятки обращений жителей и ответила, что проект строительства дороги готов и находится на экспертизе.

«После получения положительного заключения Государственной экспертизы будут определены сроки начала строительных работ по улице Агалакова. В текущем году будут проводиться работы по грейдированию и отсыпке», — пояснили в мэрии.

Местные жители отмечают, что уложить асфальт на участке протяженностью около 700 метров им обещают уже семь лет — с момента сдачи микрорайона.

Напомним, в апреле в Челябинске начался ямочный ремонт дорог на Копейском шоссе, улице Рождественского под путепроводами и улице Гагарина на отрезке между улицами Руставели и Новороссийской. Ранее в городе начали строительство дороги в Чурилово по улице 2-й Эльтонской. На ее состояние жители района не один год жаловались в мэрию. Ждут очереди на строительство проезжей части на улице Хариса Юсупова и жильцы Паркового микрорайона.