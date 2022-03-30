В микрорайоне Чурилово началось строительство дороги к жилым домам

Жители несколько лет озвучивали властям проблему с проездом к новостройкам

В челябинском микрорайоне Чурилово началось строительство дороги, которая ведет к многоквартирным домам. Об этом 30 марта сообщили в администрации города. Жители новостроек неоднократно жаловались в мэрию на состояние проезжей части и просили привести ее в порядок.

С приходом весны обострилась проблема состояния многих дорог. В Чурилово, несмотря на активную застройку микрорайона многоквартирными домами, до сих пор нет нормального асфальта.

«Может, кто в курсе, планируют вообще дорогу делать по 2-й Эльтонской? Или опять в этом году по ямам ездить будем? Надоело уже подвеску портить. Там столько места, широко. Можно было бы и дорогу хорошую сделать, и справа вдоль всей улицы какой-нибудь парк зеленый с пешеходной дорожкой, скамеечками, освещением. Красиво стало бы», — обращались накануне к властям в соцсетях жители микрорайона.

30 марта администрация Челябинска сообщила, что в Чурилово начались работы по строительству дороги.

«За полтора года на улице Эльтонской 2-й от улицы Трашутина до берега озера Первое появится двухполосная автомобильная дорога с тротуарами и велодорожками. Также будут обустроены наружное освещение и четыре остановочных комплекса», — отметили в мэрии.

Сейчас выполняются работы по устройству временной объездной дороги и вывозу строительного мусора.

Подрядчик комитета дорожного хозяйства — ООО «ДорстройГрупп» должен завершить все работы до октября 2023 года. Работы выполняются по нацпроекту «Безопасные качественный дороги».

Во вторник, 29 марта, видео со школьниками Сима, которые по снежной колее пересекают путь между школой и домом, привлекло внимание губернатора Алексея Текслера. Глава региона потребовал от властей исправить ситуацию. Пост с предупреждением для всех глав он опубликовал на своей странице в социальных сетях. Сегодня администрация Ашинского района отчиталась об уборке дорог.

В Южноуральске жители домов по улице Березки в частном секторе (неофициально — поселок Плановый) уже 16 лет добиваются ремонта дороги и благоустройства тротуаров. По словам местных жителей, за это время удалось добиться лишь отсыпки дороги щебеночным покрытием и градирования спецтехникой.

