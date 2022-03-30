В Челябинске начали проектировать дорогу в микрорайоне Парковый

Строительство на улице Хариса Юсупова запланировано на 2023 год

В Челябинске в районе Парковый построят долгожданную дорогу на улице Хариса Юсупова. Администрация Челябинска сообщила о проведении проектно-изыскательных работ по объекту. Документацией занимается проектная организация «Вираж». Если на реализацию объекта выделят деньги, то строительство дороги пройдет в 2023 году, пояснили в комитете дорожного хозяйства города.

На улице Хариса Юсупова планируют построить дорогу от улицы Скульптора Головницкого до жилого дома по адресу улица Хариса Юсупова, 62. На разбитую проезжую часть, где фактически и нет дороги, пожаловались жители района в социальных сетях.

«В Челябинске на улице Хариса Юсупова в микрорайоне 54 совсем нет дорог: ни до школы, ни до остановки, ни для людей, ни для машин уже почти 10 лет»,

В мэрии Челябинска автору комментария ответили, что новая дорога проектируется. Документ будет готов в конце ноября 2022 года.

«Комитетом дорожного хозяйства города Челябинска заключен муниципальный контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Проектная организация „Вираж“ по выполнению проектно-изыскательских работ по объекту: „Строительство автомобильной дороги по ул. Хариса Юсупова от ул. Скульптора Головницкого до жилого дома по адресу ул. Хариса Юсупова, 62“», — уточнили в КДХ.

Строительство должно пройти в несколько этапов. В комитете уточнили, что если на эти цели будут выделены деньги, то дорогу начнут прокладывать в 2023 году.

Напомним, сегодня в Челябинске начали строительство дороги на улице 2-й Эльтонской в районе Чурилово.