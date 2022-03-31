Весна во дворах. Как встречают межсезонье челябинцы на выходе из своих домов

Фоторепортаж ИА «Первое областное»

В отдалении от центра города челябинские дворы, и без того тесные от припаркованных, как будто рассованных по укромным уголкам, автомобилей, выглядят еще более унылыми на фоне грязного снега и льда. Прохожие пытаются обойти лужи по скользкому накату и в страхе замирают перед проезжающими авто, чтобы не попасть под брызги из под колес. Квест, да и только. Именно такими увидел дворы Челябинска фотограф информагентстсва «Первое областное».

Старые дворы, где дома стоят не один десяток лет, в эти дни выглядят еще более сиротливо и депрессивно, чем зимой или летом. Кажется, серое небо ниже нависает над их крышами, картину дополняют обшарпанные стены двух-и трехэтажек. Все это зрелище относит наблюдателей не к оптимистичному началу весны, а больше к образу Петербурга в романе Достоевского «Преступление и наказание», да, и к другим русским классикам, образно описывающим распутицу на Руси.

Видимо, поэтому челябинцы, вдохновившись литературными образами и отчаявшись дождаться технику своих «управляшек», начинают писать... жалобы.

Наш фотограф воочию убедился в словах авторов постов в соцсетях.







микрорайон на улицах Горького и Правдухина

В Тракторозаводском районе во дворах улиц Горького и Правдухина «ни проехать, ни пройти». На грязь, тесноту и лужи пожаловались жители микрорайона в социальных сетях:

«Детям пройти негде: везде лед, ямы, кочки из снега. Примите меры уже, почистите дороги во дворах», – написала жительница микрорайона.







улица Днепровская



Не лучше зрелище и на улице Днепровской в Ленинском районе. В некоторых местах тротуаров просто нет, а земля, что должна служить местом озеленения, превратилась в жирную скользкую грязь, по которой горожане вынуждены выходить из двора. Шансов дойти в чистой обуви по этим маршрутам — ноль.

«Людям приходится ходить по проезжей части, чтоб хоть дойти чистым до остановки. А это очень не безопасно! Пожалуйста, обратите внимание на качество тротуаров! Я понимаю, у нас не центр города, но мы тоже люди и не хотим проходить полосу препятствий при выходе из дома»,

— написала жительница микрорайона.

Но и новые дворы выглядят не лучше. В районе Парковый по улице Хариса Юсупова люди годами ждут новую дорогу. Ее строительство планируют начать в 2023 году, а пока челябинцы проходят ежедневные испытания глиной и грязью.









улица Маршала Чуйкова

Не лучше ситуация и на улице Маршала Чуйкова в ЖК «Новое поколение». Яркие цветные многоэтажки стоят перед лужами и кашей из снега и грязи.

«Дети ходят в школу по грязной, отсыпанной булыжниками, дороге. И это Челябинск. Администрация обещает дорогу не раньше 24-25 годов. И никто не принимает этот факт во внимание. Просто констатируют, что сроки такие-то, ждите. А дети ходят по уши в грязи и по строительной дороге...», — написала местная жительница.

Однако в мэрии еще не могут назвать сроки строительства дороги из-за нерешенных земельных вопросов. Проект на новую проезжую часть заказан, но не передан госэкпертизе.

Улица Маршала Чуйкова



Пока мэрия советует обратившимся в соцетям челябинцам звонить в свои управляющие компании, которые обязаны содержать внутридворые проезды в чистоте.

«Номера телефонов и адреса указаны на квитанциях оплаты услуг. В случае неисполнения управляющей организацией своих обязанностей, Вы вправе обратиться в Главное управление „Государственная жилищная инспекция Челябинской области“, которая осуществляет надзор за соблюдением законодательства в сфере использования и эксплуатации жилищного фонда (727-78-88)», — поясняют представители городской администрации.





Улица 2-я Эльтонская, дорога к детскому саду



Между тем в городе все же начинают ремонт и строительство дорог. Так, новая проезжая часть будет в Чурилово по улице 2-я Эльтонская. Ее жители новостроек ждали несколько лет.

О том, как в Челябинской области южноуральцы рассказывают о весенних дорогах в своих городах и селах — в материале ИА «Первое областное».