В Челябинске назвали улицы, где начался ямочный ремонт

В городе запустили первый асфальтобетонный завод

На дорогах Челябинска начали ямочный ремонт горячим асфальтом. До сегодняшнего дня выбоины на дорогах города устраняли только холодной смесью из-за минусовых температур. Мэрия назвала улицы, где уже во вторник, 5 апреля, начнутся работы.

В городе запустили первый асфальтобетонный завод. До 12 апреля, по сообщению мэрии города, будет запущен второй. Накануне на аппаратном совещании глава города Наталья Котова поручила комитету дорожного хозяйства ускорить работы по ямочному ремонту дорог.

Работы начнутся уже сегодня. Ямы зальют на Копейском шоссе, улице Рождественского под путепроводами, улице Гагарина на отрезке от улиц Руставели до Новороссийской.

«С наступлением устойчивой круглосуточной положительной температуры в Челябинске начнется полномасштабный ремонт и строительство дорог», — пообещали в комитете дорожного хозяйства.

До 5 апреля неровности на дорогах, которые представляли угрозу безопасности движения, ремонтировали холодным асфальтом. Эту смесь можно было использовать и в зимнее время, но она не настолько надежна, как горячая.

Ранее в городе начали строительство дороги в Чурилово по улице 2-й Эльтонской. На ее состояние жители района не один год жаловались в мэрию. Ждут очереди на строительство проезжей части на улице Хариса Юсупова и жильцы Паркового микрорайона. Проектирование дороги началось, строительство возможно в 2023 году, если поступит финансирование на объект.

Между тем, на плохое состояние дорог, выбоины и снежную кашу жалуются жители всего Южного Урала. Губернатор Алексей Текслер уже направил свою критику в адрес глав Ашинского района и Златоустовского округа.