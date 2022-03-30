Снежная каша, грязь и колея: в Челябинской области возросло количество жалоб от жителей на дороги

Больше всего обращений — из Челябинска, Магнитогорска и Ашинского района

С таянием снега все больше южноуральцев обращают внимание на снежную кашу на дорогах в городах и селах региона. Накануне губернатор Алексей Текслер обратил внимание на видео, как школьники Сима добираются из школы домой через снежные массы. Это вызвало новый всплеск обращений под постом главы региона. Часть из них уже получили ответы. Информагентство «Первое областное» сделало подборку самых труднопроходимых дорог области.

В Ашинском районе после сообщения губернатора Алексея Текслера в соцсетях местные власти отчитались об очистке дороги. Однако жители района продолжают посылать свои обращения к губернатору. Аша, Миньяр, Сим — люди жалуются на высокую колею и трудности проезда.

«На станции Симской тоже не лучше. По этой дороге дети в школу идут, взрослые на работу, возят детей в садик. Ездит машина почты. Продукты должны как-то привезти. Кто-то застревает, добивая машины, кто-то оставляет машину где-нибудь, чтобы утром можно было уехать на работу, кто-то пересаживается на автобус», — написали жители станции Симской.

Пока администрация Ашинского района отвечает своим жителям в социальных сетях, что во всех поселениях муниципалитета заключены договоры на содержание дорожной сети.

Жалуются на разбитые дороги и жители других городов. В Троицке к многоквартирному дому № 2 по улице Фрунзе невозможно проехать из-за скопившейся массы талого снега, которая в ночное время замерзает.

«На первом этаже вышеуказанного многоквартирного жилого дома находится управление социальной защиты населения администрации города Троицка. Есть риск возникновения ДТП и травм среди граждан. Если бы зимой на данной территории проводилась уборка снега надлежащим образом, то данная ситуация не возникла бы», — пожаловался житель города.

Однако, судя по ответу троицкой мэрии, эту проблему в ближайшие дни решить не получится: техника задействована на участках, где наблюдается подтопление жилых домов.

Часть жалоб местные власти сразу берут в работу. Так, пользователь Манзиля Маннанова пожаловалась на нечищеные дороги в переулке Индивидуальном. Власти Челябинска пообещали ей убрать снежные валы по 1 апреля 2022 года. Среди жалоб челябинцев были и обращения по улице 2-й Эльтонской. Сегодня мэрия объявила о начале строительства дорожного полотна. Начали проектировать дорогу и на улице Хариса Юсупова.

В Копейске после наплыва жалоб горожан открыли горячую линию в отделе дорожного хозяйства и транспорта. Мэрия обещает, что все заявки будут ежедневно передаваться в городскую службу заказчика и управляющие организации города.

В Магнитогорске подобную горячую линию открыли еще на прошлой неделе. Город, по данным центра управления регионом, входит в тройку муниципалитетов с самыми частыми жалобами на состояние дорог.

«В Магнитогорске тоже немало таких дорог, особенно между домами в кварталах. Звонила в ТСЖ, они направили в городские службы, а те, в свою очередь, — в другую организацию. И непонятно теперь, кто все-таки отвечает за тротуар, точнее за его очистку. У нас постоянно такое по весне», — написала пользователь Наталья Ефимова в комментариях к посту.

Житель Красноармейского района и вовсе попросил у губернатора два КАМАЗа гравия на отсыпку дороги по улице Свободы в поселке Мирном.

«То у них денег нет построить, то у них плана нет, то говорят: зачем дороги строить, их все равно испортят, пока другие строиться будут... А народ-то не строится из-за того, что дорог нет. Вот и круговорот получается», — автор комментария прикрепил к нему фото лужи.

Список городов и сел Челябинской области, где жители жалуются на непроезжее и непроходимое состояние дорог, только увеличивается. В отчаянии жители обращаются к главе региона, чтобы местные власти обратили внимание на их проблемы через социальные сети.

Только за два дня, с 28 по 30-е марта 2022 года, в систему «Инцидент Менеджмент» Центра управления регионом попало 913 сигналов от жителей. В среднем, из расчета за год, за такой же период поступает на 100—150 жалоб меньше.

«Сейчас больше всего жителей региона волнуют вопросы очистки дорог, парковок, дворов и тротуаров: речь о наледи, накатах и еще оставшихся кучах снега на обочинах. Чаще всего об этом пишут жители Челябинска, Магнитогорска и Ашинского района. Также ЦУР начал фиксировать сообщения о ямах на дорогах: южноуральцы пишут просьбы и предложения по ремонту дорожной сети. Все они направляются в профильные ведомства и будут учтены при составлении графика ремонта», — прокомментировал Первому областному информационному агентству руководитель Центра управления регионом Челябинской области Артур Фахрутдинов.

Ранее губернатор уже отчитал власти Златоуста за массовую аварию из-за снежного наката на улице города. Он дал поручение Миндору провести детальную проверку. Глава округа Максим Пекарский сегодня показал горожанам, как в режиме реального времени отслеживать работу дорожной техники в Златоусте с помощью специального приложения.

Между тем, некоторые южноуральцы испытают трудности по передвижению на улицах не только в сезон таяния снега: жители Южноуральска 16 лет добиваются ремонта дороги и благоустройства тротуаров.