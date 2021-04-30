Жившая впроголодь семья Мангунгу из Миасса обзавелась трехкомнатной квартирой

Жизнь матери-одиночки и детей-подростков изменилась после серии публикаций на сайте ИА «Первое областное»

Мать-одиночка из Миасса Ирина Мухамед Мангунгу почти три года жила с детьми на 500 рублей в сутки. Два ребенка-подростка Ирины имели право на пенсию по потере отца. Но тратить эти пособия не позволяли органы соцзащиты. По просьбе друзей семьи корреспонденты ИА «Первое областное» вмешались в эту историю и добились, чтобы мать получала пособия на руки, а на средства, накопленные на счетах сына и дочки, семья купила собственное жилье.

Сделку купли-продажи оформили на этой неделе. После праздников Ирине выдадут документы из Росреестра, и она станет законным владельцем квартиры в соседнем городке Златоусте. В этом городе у Ирины много друзей, а квартиры почти в два раза дешевле. На семейном совете решили, что переезд туда будет разумным, ведь у каждого из детей будет отдельная комната.

«Наша жизнь перевернулась. Настроение приподнятое. Кажется, будто я помолодела на двадцать лет», — признается Ирина.

В ее голосе звенит радость. Хотя месяц назад она была раздавлена жизнью. Семья жила на скромную пенсию матери по инвалидности: изо дня в день ели только крупы, а фрукты и мясо дети видели только в школьной столовой. Одежду семье Мангунгу отдавали знакомые. Кроме того, семейству приходилось скитаться по съемным углам. Каким образом удалось изменить ситуацию, читайте в отдельном материале.

Кстати, до этого ИА «Первое областное» критиковало позицию соцзащиты. Но сейчас нельзя не признать: благодаря органам опеки на книжках детей получилось скопить весомую сумму, которой хватило на покупку квартиры.





Сейчас Ирина ждет конца мая, когда дети-подростки Элианна и Лукман закончат учебу. После этого всё семейство отправится в Златоуст.

«Знакомые за нас рады. Родители из нашего класса пообещали подарить чайник. Все, кто нам помогал, пока мы жили в Миассе, будут приезжать в гости», — замечает Ирина.

Пока семейство смущает только тот факт, что им нужно обставить целую «трешку». От старых хозяев в новой квартире остался только платяной шкаф. Свое мебели — раз и обчелся. Очень нужны кухонный гарнитур, электроплита на четыре конфорки, холодильник, диван, кастрюли и сковородки, ноутбук или компьютер, микроволновка, сушилка для одежды, гардины, линолеум...

Если вы можете помочь семейству с ремонтом, с мебелью, свяжитесь с другом семьи, который и обратил на проблемы Мангунгу внимание прессы.