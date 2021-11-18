Не просто стар, а суперстар. В Магнитогорске из пенсионеров делают фотомоделей

Мастера красоты объединились, чтобы подарить горожанам преображение

В Магнитогорске пенсионеры становятся настоящими фотомоделями. Мужчинам и женщинам возраста 65+ настоящее преображение дарят те, кто работает в сфере красоты. Изменения столь очевидны, что обновленные версии городских учителей, бывших военных и вахтеров вызывают восхищение по всему миру. О благотворительном проекте «Непреклонные», который бросает вызов возрасту, информагентству «Первое областное» рассказала организатор, основатель и скаут проекта Кристина Гафарова.

Магнитогорской пенсионерке Ольге Михайловне в этом году исполнилось 70 лет. Но женщина не сидит на месте, постоянно куда-то торопится, работает с 9 утра до 6 вечера, выращивает овощи в саду, потом их консервирует и снабжает своих родных банками. У женщины простая жизнь городской пенсионерки со сложной судьбой, маленькими выплатами и зарплатой вахтера в семь тысяч рублей. Проект «Непреклонные» со стилистом Кристиной Гафаровой стал для нее настоящей дорогой в другую жизнь, жизнь, в которой Ольга Михайловна стала красавицей. Хотя 62 года женщина жила с вложенной ей в голову близким человеком мыслью об обратном…





Таких, как Ольга Михайловна, у команды «Непреклонные» меньше чем за два года проекта набралось почти двадцать человек.

«Герои проекта бесплатно становятся не просто красивыми, они словно попадают в сказку, в телевизионный проект с собою в главных ролях. Практически все они, не привыкшие к такому вниманию, простые жители небольшого уральского города, получают настоящее перевоплощение. Стильные прически, маникюр, педикюр, профессиональный макияж и подобранный гардероб позволяет измениться не только внешне, но и внутренне: появляется уверенность в себе, уходит смирение с тем, что лучшие годы позади. Нет, все лучшее у наших участников только начинается», — говорит о своих героях Кристина.

А началось все с семьи стилиста: бабушка мужа стала первой моделью и лицом проекта.

«В нашей семье произошла трагедия накануне юбилея любимой бабушки мужа. Однажды вечером на кухне мы с мужем думали, как вытянуть ее из затянувшейся депрессии. Хотелось подарить ей что-то радостное, светлое, сделать ей приятное. И мы придумали подарить ей сказку красоты», — рассказывает Кристина Гафарова.

Уже на следующий день она «бросила клич» среди знакомых парикмахеров, мастеров визажа, ногтевого сервиса и фотографов. Команда собралась сразу, коллеги по цеху красоты отозвались на предложение Кристины и взялись за героиню — 71-летнюю Нелли Борисовну. Женщину закружило в выборе одежды, обуви, ароматах парфюма, новых цветах в макияже и вспышках камеры — два дня команда занималась преображением Нелли Борисовны.





Позже она сама не поверит, что все это было с ней, и будет удивляться восхищенным комментариям, которыми заполнят инстаграм проекта подписчики, будет любоваться фотографиями новой себя.

«Никогда не бывает слишком поздно. В двадцать, в тридцать лет мне казалось, что надо успеть все сейчас, потому что дальше уже ничего не будет. И я от чего-то отказывалась, что-то боялась поменять, даже если ситуация меня не устраивала. Но если вдуматься, все хорошее в моей жизни было связано именно с желанием перемен. Так что, сколько бы вам ни было лет, не надо бояться круто изменить свою жизнь… В 71 тоже хочется сказки и веры в чудеса», — так сказала о проекте Нелли Борисовна и дала начало большому и, как оказалось, очень нужному городу делу.

Одних героев ребята из команды находят в парке, торговых центрах, домах отдыха, других просят взять в проект родственники. Но все участники единодушны в одном: проект продлевает жизнь.

64-летняя Халида занимается йогой, садится на шпагат, стоит на голове, ведет активный образ жизни — все это она начала делать, выйдя на тот самый «заслуженный отдых». О своем преображении она с теплотой вспоминает до сих пор.





«Столько внимания, доброжелательности, поддержки единомоментно я не ощущала, по-моему, никогда! Весь окружающий мир крутился вокруг меня! Это было счастье! Благодарю всю команду. Вы не просто преображаете нас внешне, но и продлеваете нам жизнь, вселяете уверенность в завтрашнем дне и заряжаете позитивом и энергией! Вы делаете такое благое дело, я вдохнула новую струю свежего воздуха, поверила в себя и четко поняла, что жизнь продолжается и она чертовски хороша. Всемерного успеха вам. И, кто знает, может, через некоторое время я буду участвовать в юбилейном показе проекта где-нибудь в… Париже!» — написала Халида после участия в проекте на странице «Непреклонных».

Сама Кристина рассказывает, что ее участники — это те, кого хочется поставить в пример всем нам. Семейной паре Коровиных на двоих 160 лет, они любят вальсы в летних парках, до сих пор гуляют за руку. Она носит шикарные шляпы и не выходит из дома без макияжа, укладки и любимых очков. Он катается на водных, горных лыжах, бегает по утрам, занимается карате, бальными танцами и вокалом. Тома и Виктор влюбили в себя подписчиков проекта, и теперь горожане узнают их на улице, обнимают и говорят самые теплые пожелания.





Команда «Непреклонных» разрастается. Кристине стали помогать муж, свекровь, не только советами и работой, но и материально, ведь проект требует немалых затрат на покупку одежды, обуви. Кристина стала дарить своим героям понравившиеся комплекты. А подписчики все больше приобщаются к благотворительности «Непреклонных», они стали присылать героям подарки: сертификаты на процедуры, парфюмерию, скидки, украшения, аксессуары и многое другое.

«Мы не просто команда, мы — семья. Нам искренне хочется дарить заботу и внимание тем, кто этого ждет и, может быть, никогда не слышал комплиментов, не думал о своей красоте, об исключительности. Потому что все они — наши мамы, папы, бабушки, дедушки, соседи по лестничной клетке — жили совсем в другое время, очень много работали, заботились о благополучии семьи, города, страны. Им просто не хватало внимания на себя. Теперь мы хотим дарить им это внимание», — говорит Кристина.

Видеоролики с преображением магнитогорских «Непреклонных» завирусились в Сети, и теперь проект собирает поклонников по всему миру, а Кристине пишут о желании поучаствовать в нем греки, канадцы, французы.

«Непреклонные» — потому что они не смирились со своим возрастом, а хотят новых эмоций, новых себя. Это название предложили наши подписчики, те, кто постоянно следит за проектом. И мы не смогли не согласиться с ними», — говорит Кристина.

Как и невозможно не согласиться с тем, что проект стал настоящим глотком свежего воздуха, той сказкой и верой в чудо, которых всем нам так не хватает в наше нелегкое, суетливое время.