В Челябинский зоопарк привезут двух спасенных медведей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем Инстаграме предложил придумать имена детенышам

В Челябинской области спасают двух медведей, которые бродили вблизи «Банного» в поисках пищи. В ходе спасательной операции одного из них смогли поймать, второго ищут. Животных хотят поместить в челябинский зоопарк. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер.

«На прошлой неделе у нас появился шанс спасти жизни двух медвежат. Прислали видео: мишки бродят в окрестностях горнолыжного центра „Банное“. Видимо, остались без матери, искали себе еду. Выжить зимой в окружающей среде без защиты и корма у них шансов нет. Поручил проработать спасательную операцию. Совместная акция экологов, специалистов челябинского зоопарка и добровольцев дала результат. Одного мишку спасли и накормили, второго еще ищут. Поместят в челябинский зоопарк, обеспечат хороший уход. Думаю, для его сотрудников это сейчас дело чести», — написал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на своей странице в соцсети.

Глава региона предложил выбрать имена для медвежат, а также выразил уверенность, что гибель двух питомцев челябинского зоопарка — умышленное отравление. Сотрудники полиции ищут виновных в произошедшем.

В региональном Минэкологии рассказали, что ежегодно от рук недобросовестных охотников, убивающих медведиц, страдают до десятка медвежат. Поэтому экологи поддерживают инициативу главы региона.

«Наша задача — максимально оказывать помощь таким малышам и не допускать их гибели. Как только узнали об истории с данными медвежатами, оперативно совместно со специалистами челябинского зоопарка организовали спасательную операцию. Медвежатам будет два года, они беззащитны, и их было необходимо спасти от возможной гибели и сохранить им жизнь», — прокомментировал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Напомним, в зоопарке отравили нескольких животных: признаки болезни у медведя Харитона появились в тот же день, что и у других бурых медведей — Бусинки, Степы и Маши, но не такие выраженные. Бусинку и Харитона ветеринарам удалось вылечить, Степа и Маша погибли. Сотрудники зоопарка считают, что животных отравили намеренно. На территории учреждения нашли сумку с мясом.