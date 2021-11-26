Магнитогорской пенсионерке подарили 1 миллион рублей

Трогательная история об участии, неравнодушии и даже волшебстве

Жительнице Магнитогорска Людмиле Сениной на днях подарили целый миллион рублей. 65-летняя женщина вместе со своими опекаемыми внуками стали героями настоящей сказки, почти предновогодней, — в течение суток на семью «свалились» нежданные деньги, приглашение в Марокко, дизайнерский ремонт в квартире, бесплатные стоматологические услуги, курсы английского для старшего мальчика вплоть до окончания школы, абонемент на посещение бассейна для младшего внука, отдых на озере Банном, билеты в театр на новогоднее представление и многое другое. Как в городе металлургов обычные жители объединились вокруг беды и стали волшебниками для одной семьи — в эксклюзивном материале от информагентства «Первое областное».

Для 65-летней Людмилы Сениной из Магнитогорска окончание 2021 года стало долгожданным «светом в конце туннеля» и сменой черной полосы на белую. Полтора года назад женщина потеряла младшую дочь, скончавшуюся внезапно в результате болезни. 26-летняя Юлия после себя оставила маме двух сыновей и многочисленные денежные долги: у молодой женщины была оформлена ипотека, но продлить страховку она не успела из-за начавшегося заболевания. Долг почти в два миллиона рублей как дамоклов меч повис над Людмилой. Женщина оформила опеку над внуками на себя. Второй год Людмила пытается решить денежные проблемы, выплачивает ипотеку и занимается воспитанием мальчиков. Старшему сыну Ване 11 лет, младшему Айрату нет и трех.

Еще неделю назад Людмила и не думала, что о ней узнает весь город, а сообщение, которое она отправила стилисту с просьбой помочь измениться внешне, — изменит ее жизнь настолько.

В Магнитогорске уже второй год проводится самый необычный медийный проект на Южном Урале — здесь из горожан старше 65 лет делают настоящих фотомоделей. Проект «Непреклонные» — детище мастеров красоты и стиля, а ее скаут – стилист Кристина Гафарова. О том, как команда «Непреклонных» бросает вызов возрасту и стереотипам — в нашем отдельном материале.

После выхода статьи о проекте Кристине Гафаровой в личные сообщения в соцсети написала Людмила Сенина.

«Мне нельзя стареть. Мальчики смотрят на меня и видят молодых мам своих сверстников. Я не хочу, чтобы им было неловко за меня, хочу выглядеть моложе. Если есть или будет возможность, возьмите меня на проект. Я — почетный донор, „серебряный волонтер“. Не знаю, как с вами связаться, имею наглость оставить свой телефон», — написала женщина Кристине.





Людмила Сенина с младшим внуком Айратом



Девушка сразу отозвалась на просьбу Людмилы, а после очного знакомства с ней не могла пройти мимо всей истории.

«Людмила Сенина потеряла дочь Юлю, которая умерла в больнице от двухсторонней пневмонии, оставив после себя двух детей: Айрата, 2,5 годика, и Ваню, 11 лет. А еще огромный долг за ипотеку и кредит в размере 1,8 млн рублей, который она взяла незадолго до смерти, не успев оформить страховку. Сейчас 65-летняя Людмила стала для мальчишек не бабушкой, а мамой и гасит долги за дочь. Половина пенсии в 12 тысяч рублей автоматически списывается в счет кредита, половина денег с детских пособий уходит в счет погашения ипотеки. В итоге на жизнь у семьи остается 15 тысяч рублей на троих человек», — рассказала о Людмиле Кристина на своей странице в соцсетях после общения с будущей героиней проекта.

Девушка бросила клич с просьбой помочь женщине и ее мальчикам.

«Давайте объединимся и сотворим новогоднее чудо для этой семьи! Мы можем помочь: материально, отправив любую сумму напрямую на карту Людмиле — сделать ремонт на кухне. Айратику нужна зимняя обувь. Малыш мечтает об игрушечном поезде и часто рисует море! Хочу подарить малышу игрушечную железную дорогу. Людмиле нужна грамотная поддержка юриста. А еще вы можете поддержать наш сбор информационно. И да прибудет с нами новогоднее чудо!» — начала марафон у себя на странице в «Инстаграме» Кристина.

У девушки почти 20 тысяч подписчиков. И в первые же сутки сотни комментариев посыпались на ее страницу. В течение дня на счет Людмилы поступило чуть больше 1 млн рублей. Семье предложили стоматологические услуги, курсы английского языка до окончания школы для Ивана, бесплатные занятия по плаванию для Айрата, отдых на местных курортах, билеты в театр, сертификаты на массаж, уходовую косметику, расходы на покупку нового гардероба и многое другое...

«Я живу в Марокко, и здесь не только море, но и океан. Я бы хотела, чтобы вы помогли мне пригласить Людмилу и ее сыновей к себе в гости. Марокко не требует визы до 90 дней. Я готова оплатить дорогу. Здесь круглый год тепло. Но в любом случае, когда они смогут, я бы хотела организовать им поездку», — написала одна из подписчиц Кристины.

Кристину поддержали не только магнитогорцы. Стилист из Екатеринбурга Леся Пятибратова присоединилась к марафону девушки. Благодаря ее поддержке Людмила с Кристиной перевели 100 тысяч на лечение девочки с врожденной опухолью гортани. Маленькой Софии еще помогут деньгами — в общей сложности марафон поможет собрать на лечение ребенку 300 тысяч рублей.





Кристина Гафарова, стилист



Сотни комментаторов выражали Кристине благодарность и поддержку за эту инициативу, предлагали свою помощь, рассказывали о своих эмоциях и не скрывали, что этот массовый порыв помочь ближнему вызывает слезы.

«Я в первую ночь вообще не спала от волнения, я не верила, плакала, не знала, радоваться ли и как вообще на это все реагировать. Мне на карточку посыпались небывалые деньги. Мы никогда не бедствовали и не считались нуждающимися, как-то всегда справлялись со своими проблемами. А здесь после смерти Юли все так навалилось... Я поделилась этим с Кристиной, но совершенно не думала о том, что может быть вот так. Я, конечно, не ожидала такого шквала подарков и желания помочь. Нам даже продукты привозят, предлагают любую помощь», — рассказала информагентству «Первое областное» Людмила Сенина.

Людмила выписала два больших листа с пожеланиями семье благополучия и предложениями помочь и повесила эти листы на самое видное место — холодильник. Этот список иногда возвращает ее «на землю» от ощущений, что все это происходит не с ней.

«По каждому платежу я собираю чеки и документы на оплату. Я обо всем отчитаюсь. Конечно, не обошлось и без ложки дегтя: кто-то вылил на меня ушат грязи — что я имею квартиры, богатого мужа. Но это неправда. И люди, которые стали участниками и зрителями всей моей истории, должны это знать», — говорит Людмила.

Сейчас все ее дни заняты оплатой долгов дочери через службу судебных приставов. Информагентству «Первое областное» она рассказала, как очень боялась, что после ее смерти мальчикам достанется наследство от матери в виде долгов.

«Я очень благодарна всем людям, кто мне помогает. Всем, кто готов оказать поддержку, кто откликнулся на призыв Кристины, такой неожиданный для меня. Большего подарка я и не ждала. Ведь просто хотела, чтобы мне подобрали прическу и гардероб к моей фигуре. А здесь вот как повернулось. Низкий поклон и тысяча слов благодарности Кристине и ее подписчикам. Вы — настоящие волшебники. Пусть мои слова вернутся к вам стократ», — с верой в чудеса и в лучшие человеческие стороны благодарит Людмила.