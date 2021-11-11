Сегодня, 11 ноября, министерство экологии Челябинской области совместно с егерями Городского охотничьего общества угодья «Утичье» организовали спасательную операцию. На озере Кислое были пойманы два лебедя. Они находились в тяжелом состоянии, у них были повреждены крылья, сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области.
В начале ноября от неравнодушных граждан села Кочердык Октябрьского района Челябинской области поступило сообщение о том, что на озере Кислое находятся два истощенных лебедя, которые не успели улететь на юг и сейчас нуждаются в помощи специалистов.
«Пойманные лебеди находились в тяжелом состоянии, у них были повреждены крылья. Орнитологи — ветеринары приняли решение транспортировать птиц в г. Челябинск, чтобы передать в фонд зоозащиты „Спаси меня“ для дальнейшего лечения и реабилитации», — рассказали в министерстве.
Отметим, что министерством экологии совместно с общественными организациями постоянно ведется работа по сохранению биоразнообразия в рамках национального проекта «Экология». Если вы обнаружили травмированную птицу, обязательно сообщите об этом в отдел надзора министерства экологии по телефону: 8(351)264-74-41.
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