Глава Росприроднадзора назвала челябинскую систему экомониторинга лучшей в стране

Светлана Радионова также выделила рекультивацию городской свалки для тиражирования другим регионам

Глава ведомства Светлана Радионова поделилась своими впечатлениями о реализации экологических инициатив в Челябинской области. Например, она назвала систему мониторинга качества воздуха лучшей в стране. Губернатор Алексей Текслер рассказал о том, как эта система будет еще совершенствоваться. Основные тезисы и пути решения застарелых экологических проблем в регионе и итоги выездного заседания Научно-технического совета — в материале.

Ключевая тема заседания — информационная открытость в вопросах экологии, организация эффективного диалога органов власти и промышленных предприятий с общественностью. В работе совета приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, представители федерального надзорного ведомства, научной сферы, промышленных предприятий и общественных экологических организаций. Светлана Радионова пояснила, почему поддержала предложение Алексея Текслера провести заседание в Челябинской области, — она считает регион одним из самых передовых в решении экопроблем.

«Мы видим, как регион последовательно, качественно и тщательно занимается вопросами экологии, без хайпа, без лишней суеты или медлительности, и, наверное, это один из самых передовых регионов, который достиг реальных на сегодняшний момент успехов. Мы говорим о реализации национального проекта „Экология“, в первую очередь проектов „Чистая страна“, „Чистый воздух“. Здесь не принято замалчивать проблемы. Мы имеем лучшую в стране систему мониторинга, и мы понимаем, что диалог с жителями, бизнесом, общественностью и организациями идет здесь на высоком уровне»,

— пояснила глава Росприроднадзора.

Светлана Радионова подчеркнула, что именно на Южном Урале удается сохранить баланс высокого промышленного производства и одновременно сокращения выбросов. Также, по мнению главы ведомства, Челябинская область может поделиться с другими регионами опытом рекультивации Челябинской городской свалки. Это по итогу улучшило качество жизни более 1 млн 200 тыс. жителей города.

«Вопросы экологии в Челябинске стоят во главе угла. Я точно знаю, что это один из самых активных регионов в плане коммуникации, передачи знаний. Сегодня мы решим, помимо Научно-технического совета, много задач, которые повлияют на жизнь предприятий в ближайшие десятилетия. Следующий год у нас будет годом очень больших новаций, интенсивной работы по экологическим программам предприятий, будут приниматься ключевые решения, от которых будет зависеть внешний облик предприятий в сфере экологии на ближайшие десятилетия. Губернатор это хорошо понимает, поэтому по его инициативе сегодня состоялось выездное совещание в Челябинске», — подчеркнула она.



При этом руководитель Росприроднадзора обратила внимание на работу проблемных в экоповестке предприятий. Ими в ближайший год ведомство намерено заниматься активнее.



В свою очередь губернатор Алексей Текслер рассказал о системной работе в области по решению накопившихся еще с советских времен проблем. Так, не только закрыта и рекультивирована старейшая в стране городская свалка, идет работа над рекультивацией Коркинского разреза — самого глубокого в Евразии. Здесь решена проблема эндогенных пожаров. Челябинкая ТЭЦ-2 перешла на использование природного газа вместо угля.

«Сегодня у нас нет ни одного предприятия в Челябинске, в первую очередь тепловых, электрических станций, которые бы работали на угле, и результат тоже заметен нашим жителям», — акцентировал Алексей Текслер.



Большое направление в работе над улучшением экологической ситуации и повышением качества жизни южноуральцев — замена общественного транспорта на современный и экологически чистый.

«С 2019 года для Челябинска приобретено почти 300 автобусов большого и особо большого класса, работающих на природном газе, 101 трамвайный вагон и 20 троллейбусов. В планах ожидается поставка еще 44 трамвайных вагонов и 148 троллейбусов. Производство троллейбусов запущено в Челябинске в этом году», — сказал губернатор.

Также на совещании обсудили закрытие магнитогорской свалки, здесь заработал комплекс по переработке и захоронению отходов ТКО.





Алексей Текслер отметил реализацию масштабной экологической программы на ММК: «Я считаю, что это один из самых положительных примеров в масштабе всей страны ответственной реализации экологических проектов на крупнейшем металлургическом предприятии».

Отдельного внимания потребовала работа системы мониторинга атмосферного воздуха. Ее внедрили в рамках участия в нацпроекте «Экология». Она представляет собой единый информационный комплекс, куда стекаются данные о состоянии атмосферного воздуха от стационарных постов Росгидромета, региональных стационарных постов, малогабаритных станций и передвижных лабораторий Центра экологического мониторинга. К системе подключились также предприятия.

«Сейчас система охватывает два наших города: это Челябинск и Магнитогорск. В дальнейшем планируем расширить сеть и на другие крупные промышленные города региона. Информация системы наблюдения публикуется на официальном сайте министерства экологии. Самое главное, она в режиме онлайн доступна для всех наших жителей», — подчеркнул губернатор.

Систему усовершенствовали видеомониторингом промышленных зон дальнозоркими и тепловизионными камерами. Это позволяет оценивать воздействие источников загрязнения на атмосферный воздух и выявлять неучтенные источники выбросов.



Алексей Текслер пояснил, что следующая задача мониторинга — сократить время от фиксации превышения предельно допустимых значений до определения источника загрязнения. Для этого должна использоваться актуальная информация из баз данных Росприроднадзора и регионального министерства. Для выверки этих данных идет работа с ВНИИ «Экология». Используется научный потенциал вузов: с участием ЮУрГУ реализуется проект «Экомонитор».





В заключение Алексей Текслер в качестве важнейшей задачи определил ускоренную работу по получению предприятиями комплексных экологических разрешений, отметив, что первым разрешение получил ММК (в области 17 площадок).

Напомним, в Челябинской области действует ряд соглашений с крупными промышленными предприятиями, они обязуются снижать объемы выбросов в атмосферу, заниматься водосберегающими технологиями и модернизацией производства. Результаты действия соглашения уже есть. Кроме этого, решаются и экологические проблемы локального характера. По инициативе губернатора в городах и селах региона запустили проект «Генеральная уборка 74». В прошлом году по области ликвидировали более 500 несанкционированных свалок, теперь запущена работа, чтобы они не возникали вновь.