В Минэкологии Челябинской области рассказали о работе по проекту «Чистый воздух» на 2023 год

Предприятия сохраняют обязательства и по квотированию выбросов

Объем вредных выбросов в Челябинске снизится на 45% в результате реализации мероприятий федеральной программы «Чистый воздух». Такого эффекта планируется достичь после модернизации оборудования на промышленных предприятиях города. Объем запланированных природоохранных мероприятий сохранится по всему региону. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Так, в течение года ПАО «Фортум» полностью уйдет от сжигания угля на ЧТЭЦ-2 в качестве основного топлива. «Мечел» продолжит модернизацию газоочистки в электросталеплавильном цехе ЧМК и реконструкцию коксового цеха № 1 на «Мечел-Коксе». На Челябинском цинковом заводе внедряется доочистка отходящих газов вельц-печей. ЧЭМК вводит в эксплуатацию новые газоочистные системы электродного производства.

Мероприятия федеральной программы реализуются также в Магнитогорске. На ММК строится новый комплекс коксовой батареи № 12, ведется реконструкция воздухонагревателей доменных печей и агломашин аглофабрик № 2 и № 3, проводятся мероприятия по снижению удельного потребления кокса в доменном цехе.

«В результате завершения всех запланированных мероприятий эффект снижения совокупного объема выбросов загрязняющих веществ для Челябинска составит не менее 45% относительно 2017 года, для Магнитогорска — не менее 25% к тому же периоду», — отметил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

В 2023 году в регион поступят еще два стационарных поста мониторинга качества воздуха. Вслед за рекультивацией челябинского полигона, в 2023 году работа стартует на магнитогорской левобережной свалке. Эффект снижения выбросов загрязняющих веществ от работы составит 7,28% от общего объема выбросов по Магнитогорску.

В Минэкологии корреспонденту ИА «Первое областное» пояснили, что достичь заявленных результатов планируется к 2026 году. Напомним, федеральный проект «Чистый воздух» запустили в 12 городах страны, в том числе в Челябинске и Магнитогорске.

Все эти планы и реализация экологической повестки в регионе — на особом контроле губернатора области Алексея Текслера. По инициативе губернатора с 2020 года на территории городов Челябинска и Магнитогорска уже реализуется эксперимент по квотированию выбросов.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что президент России Владимир Путин поручил продолжить работу по программе «Чистый воздух» после 2024 года и составить новый перечень проблемных объектов.

По словам главы Российского экологического общества Рашида Исмаилова, экология — это повестка развития, и Владимир Путин дал об этом соответствующий сигнал.

«Этот сигнал особенно важен для губернаторов, именно они несут политическую ответственность за экологическое благополучие своих территорий. Один из примеров — Алексей Текслер. Его личная вовлеченность и требовательность к управленческой команде позволяет решать крайне сложные задачи и в части качества воздуха, и по коммунальным отходам. При этом надо учитывать, что Южный Урал — это крупный промышленный центр, здесь по экологии у людей к властям особый спрос. Надо сказать, что в такое непростое время и южноуральский бизнес проявляет ответственность, мы видим сегодня их открытость и готовность к диалогу с командой Текслера», — прокомментировал эксперт.

Рашид Исмаилов также считает, что именно в Челябинской области начал свое формирование институт экологической репутации бизнеса. Предприятия активно подключаются к региональному экологическому стандарту и повышенным требованиям к чистоте производства. Планы модернизации производства и природоохранных мероприятий на текущий год тому подтверждение. Всего к областному экостандарту на данный момент присоединились 25 предприятий.