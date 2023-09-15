В Еманжелинском районе начали расчистку несанкционированной свалки

Ситуацию в поселке Батуринском взял под контроль губернатор Алексей Текслер

Сегодня, 15 сентября, начались работы по очистке несанкционированной свалки в поселке Батуринском Еманжелинского района. Соответствующее поручение дал губернатор Челябинской области. Алексея Текслера возмутило бездействие районных властей, допустивших незаконный сброс строительного и бытового мусора в местный техногенный водоем, передает корреспондент Первого областного информационного агентства.

Ранее жители поселка Батуринского обратились в Народный фронт с жалобой на несанкционированную свалку и попросили разобраться с ситуацией. С местных промпредприятий бытовой и строительный мусор, а также токсичные отходы сливали и сваливали в местный техногенный водоем. Оперативно отреагировал на экологическую катастрофу и глава региона Алексей Текслер. Губернатор поручил начать уборку свалки в Батуринском, взяв исполнение работ под личный контроль.

«Мне непонятно, почему бездействовали районные власти, почему не было должной реакции от министерства экологии, других ответственных служб. Разберемся, кто допустил такую ситуацию. Виновные понесут наказание», — с жесткой позицией выступил в своем телеграм-канале Алексей Текслер.



Корреспонденты Первого областного информагентства выехали на место событий, чтобы зафиксировать, каким образом выполняется поручение губернатора.

Масштаб экологического бедствия трудно передать словами. Вы можете его оценить по тем фотографиям, которые мы публикуем. Территория размером в несколько десятков гектаров превратилась в одну большую гору строительного и бытового мусора.





Любопытно, что свалка здесь функционирует с советских времен, еще с 50-х годов прошлого века. Сюда свозили отходы переработки гранита, другой строительный мусор. В 1980 году она закрылась.





«В начале этого года мы выяснили, что ушлые предприниматели стали сюда свозить промышленные отходы. Наши надзорщики поймали нескольких правонарушителей, их наказали. В районе предпринимали меры, чтобы ограничить проезд автотранспорта на место свалки, — перекапывали дороги, ставили бетонные ограждения. Но нарушители обходили эти препятствия, проникали на территорию», — рассказал «Первому областному» министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.



По словам чиновника, эту свалку планируется не ликвидировать, а рекультивировать. Но на это понадобится немало времени. С 2025 года стартует федеральная программа «Генеральная уборка». Челябинская область планирует войти в эту программу.

«Со следующего года начнем составлять проектно-сметную документацию на рекультивацию свалки. Надеюсь, что к 2027 году все необходимые работы будут завершены и здесь будет чистая и ухоженная территория», — добавил министр.



Пока же работы на объекте ведут службы муниципалитета. Несколько единиц техники убирают и складируют мусор, перевозят его на перегрузочную площадку у поселка Еманжелинка. В дальнейшем он будет вывезен на полетаевский полигон.

Предполагаемый организатор несанкционированного вывоза мусора уже выявлен. В отношении него будут проведены следственные действия.





«Мы намерены поддерживать ограничения доступа к этой свалке, установили бетонные блоки на дороге, ведущей к площадке. И организуем в районе вывоз твердых бытовых отходов на перегрузочную площадку», — добавил глава Еманжелинского муниципального района Евгений Светлов.

Напомним, только на этой неделе в ходе областного совещания с главами губернатор поручил завершить работы по ликвидации несанкционированных свалок до 1 ноября. Всего в этом году планировалось расчистить 200 таких мест.