В Челябинской области до 1 ноября расчистят более двухсот стихийных свалок мусора

Но не все районы успели заключить контракт на эти работы

Работы по ликвидации несанкционированных свалок в муниципалитетах Челябинской области должны быть завершены до 1 ноября. Такое поручение губернатор Алексей Текслер дал сегодня, 13 сентября, на областном совещании с главами территорий и членами правительства.

Глава региона также отметил, что в регионе есть муниципалитеты, где еще не заключены контракты на ликвидацию свалок.

«К примеру, Нагайбакский район. Срочно исправляйте ситуацию!» — потребовал губернатор.

Кроме того, Алексей Текслер поручил областному министерству экологии обратить внимание на те места, где свалки возникают повторно.

Напомним, что ранее, подводя промежуточные итоги работы по нацпроекту «Экология», Алексей Текслер сообщил, что в 2023 году в Челябинской области была ликвидирована 91 несанкционированная свалка. Всего необходимо расчистить 218 стихийных полигонов на территории 15 городских округов и районов. Для этого областной бюджет направил муниципалитетам около 200 млн рублей.