Челябинский металлургический комбинат снизит выбросы на 30 процентов

Глава региона проинспектировал работы по модернизации предприятия

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Челябинский металлургический комбинат. На предприятии была произведена большая модернизация оборудования в рамках экологического соглашения с правительством региона. Именно природоохранные новшества и интересовали главу региона. Так, на аглофабрике меняют электрофильтры агломашины. У агрегата четыре таких фильтра, каждый из которых снижает выбросы на 25 тонн, и это не единственные мероприятия, предусмотренные договоренностями. О масштабном технологическом перевооружении предприятия — в материале ИА «Первое областное».

«Приехал проконтролировать исполнение наших экологических соглашений. У нас есть базовое четырехстороннее соглашение, которое мы подписали в 2019 году вместе с предприятием, Росприроднадзором и Минприроды. Есть наше двухстороннее соглашение: уже по ходу исполнения предыдущих договоренностей были определены дополнительные мероприятия. Отдельно есть соглашение по воде, по переходу на оборотное водоснабжение предприятий группы компаний „Мечел“», — прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.





В декабре этого года промышленники запустят аспирацию литейного двора доменной печи № 4, которую фактически выстроили заново. Также металлурги приступили к аналогичному капремонту доменной печи № 5. Кроме того, новая система газоочистки наполовину снизит объем выбросов электросталеплавильного производства.

«Фактически и конвертерное производство, и сталеплавильное производство будет с новой современной воздухоочисткой. Эти работы ведутся, по отдельным направлениям были отставания, но коллеги сейчас догоняют», — добавил глава региона.





Модернизация уже позволила снизить количество выбросов на ЧМК на 25% по сравнению с 2017 годом (в рамках национального проекта «Экология» все показатели считаются в сравнении с этим временем). Запланированные на комбинате изменения позволят повысить достигнутый показатель до 30%.

«Это соответствует достигнутым договорённостям по всем соглашениям. В целом по Челябинску мы уже снизили объемы выбросов в абсолютном значении с 2017 года сразу на 40%, но там значительная доля — рекультивированная свалка. ЧМК тоже внес свою положительную лепту в эту работу»,

— отметил Алексей Текслер.

Посетила делегация и коксохимическое производство, где недавно остановили две коксовых батареи: они будут усовершенствованы. За счет обновленной системы нагрева снизится количество вредных веществ. К 2026 году они будут полностью модернизированы.





«За счет этого будет достигнут серьёзный экологический эффект: порядка 20% снижение объема уже есть, но мы рассчитываем на удвоение этого эффекта по итогам всех работ до 2026 года, что соответствует комплексному плану, которое предприятие подписало вместе с Росприроднадзором», — констатировал губернатор.

Алексей Текслер отметил определенную динамику в экологической деятельности предприятия, но не скрыл, что попросил металлургов ускориться в ряде направлений. Глава региона отметил, что определенные результаты жители почувствуют уже в 2023 году.





«Наша общая задача — сделать Челябинск чистым городом. Этого можно достичь только с завершением реконструкции и модернизации наших предприятий. Руководство комбината это понимает, а сегодняшняя наша поездка говорит о том, что все эти мероприятия будут выполнены», — резюмировал губернатор.