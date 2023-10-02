На улицах Магнитогорска запустят электробусы

Новые машины соберут на основе троллейбусов «Синара»

В Магнитогорске могут появиться электробусы. Новая техника будет сделана на основе троллейбусов «Синара», которые с недавнего времени ездят в Челябинске. Об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время эфира с Центром управления регионом.

Глава региона отметил, что в Челябинской области появилось собственное производство троллейбусов.

«Купить и заменить троллейбусы, наверное, можно было и быстрее. Но сразу был план пойти дальше. И в итоге мы начали производить собственные троллейбусы. Да, немножко больше времени ушло, но наши троллейбусы самые красивые, это все признают», — сказал Алексей Текслер.

Однако производственные мощности не собираются ограничивать «рогатыми». Новые машины планируется сертифицировать и как электробусы. Алексей Текслер отметил, что уже пообщался с главой Магнитогорска Сергеем Бердниковым. В будущем город металлургов будет развивать такой вид транспорта.

Электробусы будут внешне походить на новые челябинские троллейбусы, но иметь более мощные аккумуляторы. Они позволят не просто преодолевать участки, где нет контактной сети, а в целом выходить в полноценные рейсы, используя электродвигатель.

«У нас будет собственная база троллейбусов и электробусов. Это дополнительные рабочие места и в целом новые компетенции», — заключил губернатор.

Напомним, во время трансляции глава региона также раскритиковал работу недобросовестных частных перевозчиков в городах области. Алексей Текслер рассказал о методах борьбы с недисциплинированными предпринимателями.