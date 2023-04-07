В Магнитогорске свалку рекультивирует компания из госкорпорации «Росатом»

Работы проведут по технологиям, использованным при ликвидации челябинского полигона

Городскую свалку в Магнитогорске рекультивирует компания «Русатом Гринвэй», входящая в госкорпорацию «Росатом». Ликвидацию полигона проведут в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

«Русатом Гринвэй» приступит к рекультивации свалки в мае этого года. Работы будут финансироваться в основном из федерального бюджета. Ликвидация мусорного полигона запланирована на два года. Отметим, что подрядчиком по рекультивации челябинской свалки выступал «Федеральный экологический оператор», тоже входящий в госкорпорацию «Росатом».

«Рекультивация Магнитогорской свалки, площадь которой более 60 гектаров, будет происходить по технологии, аналогичной при работах по рекультивации Челябинской городской свалки в 2021 году. Сначала происходит формирование геометрически правильного „тела“ свалки, изоляция „тела“ инертным и геосинтетическими материалами. Далее — монтаж системы сбора и отвода фильтрата и биогаза, на завершающем биологическом этапе — посев трав»,— поясняет заместитель министра экологии Челябинской области Сергей Лавров.

Проект рекультивации левобережной свалки в Магнитогорске получил положительное заключение госэкспертизы в конце февраля нынешнего года. Разработчик документации «Геотехпроект» из Красноярска согласовал план по ликвидации старого мусорного полигона. За работу фирма получила 30 млн рублей.



Магнитогорская свалка была открыта в 1957 году. Полигон накопил более пяти миллионов кубических метров отходов. Объем выбросов достигает 16 тыс. тонн в год. Ближайшие жилые дома находятся на расстоянии 900 метров от свалки. Новый полигон для захоронения отходов мощностью 175 тыс. тонн в год запустили 1 июля 2022 года. С того дня левобережная свалка закрыта. Это приведет к сокращению загрязнения воздуха в городе на 6%. В Минэкологии Челябинской области ранее заявляли, что должно пройти как минимум 10—15 лет, чтобы объект перестал оказывать негативное воздействие на окружающую среду.