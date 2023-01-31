Алексей Текслер: Южноуральские предприятия взяли на себя повышенную экологическую ответственность

Глава региона принял участие в заседании экологического совета

16 крупнейших промпредприятий Челябинской области провели масштабную модернизацию в рамках экологических соглашений с региональным правительством. Об этом во вторник, 31 января, заявил губернатор Алексей Текслер на заседании Координационного Совета по вопросам экологии. В работе совета принял участие руководитель Российского экологического общества, председатель Координационного совета при губернаторе по вопросам экологии Рашид Исмаилов, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«По сути это уникальный пилотный формат по социально значимой теме, и мы видим, что есть интерес у других регионов страны к нашему опыту. В целом считаю, что нам удалось много сделать для улучшения экологической обстановки в области, мы видим, что есть конкретные результаты. В конце 2019 года были заключены четырехсторонние соглашения с 16 крупными промпредприятиями региона: из 75 значимых мероприятий, зафиксированных в этих соглашениях, а каждое из них является серьезным инвестпроектом по реконструкции, модернизации или строительству нового объекта, более половины уже завершены», — сказал Алексей Текслер.

Глава региона привел в пример масштабную модернизацию газоочисток электросталеплавильного цеха на ЧМК, уход от сжигания угля на челябинской ТЭЦ-2, которую перевели на газ. Кроме того, на ММК запустили новую аглофабрику с 15 новыми газоочистными установками. Там же реконструировали газоочистку электросталеплавильного и конвертерного цехов, а сейчас строится новая коксовая батарея.

«Более того, в октябре прошлого года мы определили для Челябинска и Магнитогорска новую редакцию комплексных планов, по которым предприятия взяли на себя еще более серьезные обязательства. Первоначально договаривались о 20-процентном снижении объемов выбросов предприятий. Сегодня после уточнения планов по тому же Челябинску мы снизим объем выбросов более чем на 45%. Наши предприятия взяли на себя эту ответственность», — отметил губернатор.

К результатам в сфере экологии Алексей Текслер отнес и решения 33 промпредприятий о заключении двухсторонних соглашений с региональным правительством об улучшении экологической обстановки. По итогу в 2025 году будет реализовано 177 природоохранных мероприятий, несмотря на непростую геополитическую и экономическую ситуацию.

Бизнес также активно подключается к региональному экологическому стандарту, который предъявляет еще большие требования к чистоте производства. Всего к областному экостандарту на данный момент присоединились 25 предприятий.

Значимые достижения есть и в сфере обращения с отходами. Здесь глава региона напомнил о масштабной рекультивации городской свалки в Челябинске. Завершена ликвидация мазутохранилища в Златоусте объемом более 31 тысячи кубометров. В Магнитогорске введен в эксплуатацию комплекс по сортировке и захоронению ТКО и новый полигон. Старый полигон в этом году начнут рекультивировать. Также планируется создать в Миассе экопромышленный парк: там будут заниматься переработкой вторсырья.

«Мы движемся неплохими темпами в области со сбором и утилизацией отходов. Делать это непросто: в прошлом году ликвидировали свыше 500 небольших свалок, в этом году ликвидируем уже около 200 более крупных объектов. Начнем рекультивировать еще три крупных свалки в Карталах, Верхнем Уфалее и Златоусте», – рассказал Алексей Текслер.

Так, в Верхнем Уфалее уже выбрали подрядчика для этих работ, рекультивацию проведут до конца 2023 года.





Руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов высоко оценил работу Челябинской области по улучшению экологической обстановки.

«Для нас крайне важна, даже политически важна, позиция южноуральского бизнеса. Позиция ответственности за территорию своего присутствия. Именно в Челябинской области начал свое формирование институт экологической репутации бизнеса. Прошедший год также подтвердил лидерские позиции Южного Урала в части экологических инициатив, поддержанных на федеральном уровне. Экология не обнулилась (а такие опасения были), более того, как мы видим по реализации политики в Челябинской области, экология - в топ-повестке», — сказал Рашид Исмаилов.

Напомним, опыт Челябинской области отмечен в рамках реализации нацпроекта «Экология» как удачный для применения в других регионах.