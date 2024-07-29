Эколог рассказал о последствиях сброса воды из Шершней в Миасс

Сильных изменений, кроме повышения мутности, не будет

В Челябинске продолжается сброс воды из Шершневского водохранилища, чтобы не допустить его переполнения. В связи с этим по руслу реки Миасс есть подтопления. Как это повлияет на водоем, ИА «Первое областное» узнало у заведующего лабораторией экологии водных сообществ Челябинского государственного университета Константина Корлякова.



В Челябинске периодически идет сброс воды из Шершневского водохранилища — после талых вод, паводка, объяснил спикер. Эти моменты не все замечают.

«Сейчас это больше, чем обычно. Так как сток увеличенный, объем воды, напор больше, соответственно, будет вынос мелкодисперсной фракции — ила. Только мутность повысится. В остальном изменений не будет», — прокомментировал эксперт.

Он добавил, что ихтиофауна перейдет немного ниже по течению за счет стока. Однако большая часть останется в ямах, которые есть на протяжении всего русла реки Миасс.

«Может размыть береговую линию, не каменную, не искусственную, а природную», — обозначил среди других последствий Константин Корляков.

Напомним, на Челябинск обрушился сильный ливень. На прошлой неделе выпало 115 миллиметров осадков, что составляет 133% от месячной нормы.

В Челябинской области подтопленными оказались населенные пункты в разных муниципалитетах. В выходные губернатор Алексей Текслер работал в Киолиме, где разрушилась плотина. Сегодня — в Еманжелинском районе. Там в воде оказались дома в Рабочем и Пионерском поселках. Пострадавшие от затопления получат первоочередную выплату — 20 тысяч рублей на человека. Далее уже будет рассчитываться и выплачиваться отдельно компенсация за имущество.