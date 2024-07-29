В истории Челябинска было четыре крупных паводка

Последний раз река Миасс сильно выходила из берегов 24 года назад

Челябинская область в июле 2024 года переживает паводок. Большую воду в этом году ждали весной, когда таял снег. Половодье тогда было только на юге региона. Сейчас к подъему уровня рек и озер привели ливни. В горнозаводской зоне и центральной части области подтоплены населенные пункты и дороги. Даже Челябинск ощутил силу природы — в городе впервые за многие годы поднялся уровень реки Миасс. ИА «Первое областное» вспоминает, когда в южноуральской столице были крупные паводки.

Нынешний подъем Миасса в черте города связан с повышенным сбросом воды Шершневской плотиной. Водохранилище стало быстро наполняться из-за мощных дождей и притока воды. Чтобы избежать негативных последствий этого явления, решили увеличить сброс. Это стандартная работа в условиях паводка. В итоге подтопления в Челябинске наблюдаются у плотины «Коммунар» в поселке Мелькомбината, под мостом по улице Северо-Крымской у ТРК «Родник» и на набережной возле Концертного зала имени С. С. Прокофьева. Это, конечно, примечательное событие.

«Весеннее половодье — это ежегодное явление. Дождевой паводок в Челябинской области происходит реже. В 2013 и 2016 годах размывало дороги и подтапливало дома на юге региона. То есть в 2010-х годах было два серьезных дождевых паводка. Челябинск же редко захватывало»,— рассказывает ИА «Первое областное» начальник челябинского Гидрометцентра Валерий Кочегоров.





Последний раз река в Челябинске существенно поднималась 24 года назад. В апреле 2000-го, как пишет газета «Челябинский рабочий», воды Миасса снесли два пешеходных моста и понтонный мост у поста ГИБДД на ЧМЗ. На ЧГРЭС были повреждены трубы теплотрассы. Затопило 15 домов поселка Мелькомбината. Уровень воды в некоторых постройках поднялся до одного метра над полом.

«Плывут баньки и туалетные будки. Спасатели сняли с крыш поселковых домиков четырех человек... На верхушках деревьев жалобно мяукают кошки. Стихия смыла пляжи вдоль Университетской Набережной, создала опасность подтопления многоэтажек на улице Набережной. В поселке Смолино подтоплено 11 домов. Затопление грозит насосной станции Челябинской ГРЭС»,— говорится в одной из заметок.

Крупнейшее же наводнение в истории Челябинска произошло в апреле 1947 года. Лед на реке взрывали заранее. Даже подготовили места для людей, проживающих в зонах подтоплений. Однако ледоход начался раньше обычного срока из-за резкого потепления, и уровень воды сильно поднимался. К тому же в полях шло интенсивное таяние снега. Уже 5 апреля, как пишет «Челябинский рабочий», затопило все низины города, площадь за мостом, прибрежные улицы в заречной части города. Река поднялась выше моста и дошла до порога филармонии.





Крупные паводки были в 1888 и 1909 годах. В марте 1888-го, как указывается в материалах исторического музея Южного Урала, река Миасс быстро вскрылась ото льда и начала сильно подниматься. Ледоход унес с Хлебной площади (она же Сенная, сейчас — сквер у зала «Родина») торговые лавки, разрушил каменную стену на левом берегу и повредил мост, связывающий две части города. У жителей близлежащих улиц рухнули постройки, утонуло имущество.

В мае 1909 года после обильных дождей Миасс вышел из берегов. Хлебная площадь снова пострадала. Тогда затопило торговые лавки и лесной склад. В заречную часть города переправлялись на лодках. В исторических документах говорится, что в ночь с 25 по 26 мая даже на самых дальних окраинах Челябинска слышали шум и гул воды.





Фото: Н. Потапюк, 1947 год.



В 1969 году завершилось строительство Шершневского водохранилища и плотины. С тех пор Челябинск защищен от большой воды. Шершням «помогает» Аргазинское водохранилище. Именно оно сначала принимает в себя всю воду Миасса с горнозаводской зоны. В 2000 и 2024 годах, однако, подтоплений не удалось избежать. Впрочем, нынешний подъем воды нарушил только транспортную доступность в районе ТРК «Родник». А возле филармонии горожане с любопытством смотрят на подъем реки и фотографируются на фоне неожиданного явления.