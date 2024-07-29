Губернатор Челябинской области поручил обеспечить жителей затопленных территорий питьевой водой

Алексей Текслер проинспектировал ситуацию в Еманжелинске

Сегодня, 29 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с жителями подтопленных поселков Рабочего и Пионерского в Еманжелинском муниципальном районе. Главе района губернатор поручил оперативно реагировать на все просьбы жителей, в том числе по обеспечению питьевой водой. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

«Если есть какие-то дополнительные потребности по питьевой воде, по каким-то еще направлениям, помощь окажем. У нас работа организована в масштабах всего региона», — отметил Алексей Текслер.

После сильных ливней проблемы с питьевой водой начались не только в Еманжелинске, но и в Коркино. Как рассказали читатели Первого областного информагентства, в кранах нет воды: ночью пускали на 1,5 часа, чтобы жители успели немного набрать. Также очевидцы сообщают о пустых полках с водой в магазинах и резком повышении цен: вместе с тарой 19-литровки доходят до 700 рублей. А в садиках Коркино воспитатели утром обзванивали родителей и просили принести по пять литров на ребенка, чтобы в течение дня греть чай и поить воспитанников.