Воду из Шершней сбрасывают со скоростью 60 кубометров в секунду

Есть подтопление набережной в Челябинске и улицы Северо‑Крымской

В Челябинске после обильных дождей рабочие продолжают сбрасывать воду из Шершневского водохранилища, чтобы не допустить его переполнения. В городе образовались небольшие подтопления по руслу реки Миасс. Об этом на аппаратном совещании с мэром сообщил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.



«За прошедшие несколько дней уровень воды на Шершневском водохранилище вырос. Вместе с „Центррегионводхоз“ мониторим сложившуюся обстановку. Сейчас коллеги продолжают сброс в размере 60 кубометров в секунду в реку Миасс. Есть незначительное подтопление набережной и на улице Северо-Крымской. Сегодня было совещание — пока не планируется увеличивать сброс. И продолжим мониторить обстановку по уровню реки Миасс», — сказал Астахов.

Он отметил, что на прошлой неделе выпало 115 миллиметров осадков, что составляет 133% от месячной нормы.

Напомним, из-за обрушившихся на Челябинскую область дождей поднялся уровень водоемов. Сбрасывать воду из Шершней начали в выходные. При необходимости параметры сброса будут оперативно изменены.