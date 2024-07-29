В Миассе из‑за сброса воды появилась угроза подтопления частных домов

Они находятся вблизи русла реки ниже Поликарповского пруда

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В Миассе увеличили сброс воды на ГТС Поликарповского пруда. Поэтому появилась угроза подтопления 40 частных домов и 40 приусадебных участков. Жителей оповестили о сложившейся обстановке, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.



Все дома и участки находятся ниже Поликарповского пруда.

«При обходе территории установлено, что произошло подтопление 24 частных жилых домов и приусадебных участков с количеством проживающих 47 человек, среди которых 6 детей», — сказали в чрезвычайном ведомстве.

Жителей эвакуировали. В пункте временного размещения сейчас находятся три человека, в том числе один ребенок.

Прокуратура Челябинской области контролирует защиту прав пострадавших в результате чрезвычайной ситуации жителей.

«Организована работа временных приемных для жителей пострадавших районов, продолжается работа горячих линий по вопросам предоставления мер социальной поддержки пострадавшим и иным вопросам соблюдения их прав и законных интересов», — сказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Жители Миасса могут обратиться на горячую линию по телефонам: 8 (35135) 5-19-50; 5-35-91.