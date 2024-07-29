Сброс воды с Шершневского водохранилища увеличили до 70 кубометров в секунду

Процесс контролируют специалисты

В Челябинске решили увеличить сброс воды с Шершневского водохранилища до 70 кубометров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии региона со ссылкой на филиал по эксплуатации водохранилищ Челябинской области ФГБВУ «Центррегионводхоз». Воду из Шершней сбрасывают для того, чтобы водохранилище не переполнилось. Большой приток воды произошел после обильных дождей.

«Данная процедура позволит контролировать уровень воды и минимизировать риски наводнений. При текущем объеме притока воды с рельефа сброс воды из Шершневского водохранилища будет снижаться до нормальных отметок»,— отмечают в Минэкологии.

Специалисты обращаются к горожанам с просьбой соблюдать осторожность вблизи реки. Возможны кратковременные и непродолжительные переливы. Сейчас подтопления есть в районе поселка Мелькомбината, у ТРК «Родник» и возле Концертного зала имени С. С. Прокофьева.

«Ситуация находится под постоянным контролем. Сотрудники активно мониторят состояние Шершневского водохранилища и реки Миасс для принятия оперативных решений об изменении параметров сброса воды»,— подчеркивают в министерстве экологии.