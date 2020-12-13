ДТП с маршруткой, «добрая» акция и смерть ребёнка: итоги уходящей недели в Челябинской области

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Не успели и глазом моргнуть, как прошла ещё одна неделя. А значит, пора освежить в памяти самые интересные, значимые и шокирующие события, которые произошли на этой неделе в Челябинской области. Готовы? Поехали!

В Сатке трёхлетняя девочка насмерть замёрзла в сенях. Как она там оказалась — неизвестно: мать ребёнка утверждает, что девочка спала в своей кроватке в комнате. Возбуждено уголовное дело.

На этой неделе в Челябинске стартовал «Южно-Уральский гражданский форум 2020», на котором побывал и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он рассказал о том, какие меры поддержки некоммерческих организаций уже существуют в регионе и какие планы станут реальностью в 2021 году.

Ежегодная акция «Снеговики-добряки» прошла в Челябинске. В мероприятии приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер с семьёй, уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова и другие чиновники, а также представители различных компаний, школ и детских садов. Участники не только смастерили снеговиков, но и получили письма от детей, попавших в тяжёлую жизненную ситуацию или страдающих тяжёлым диагнозом, чтобы исполнить их мечты.

31 декабря в Челябинской области будет рабочим днём. Такое решение принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер, поддержала его и первый вице-губернатор Ирина Гехт. Повторно это тему в правительстве обсуждать не планируют.

В Челябинске маршрутка сбила девятилетнюю девочку на пешеходном переходе. По предварительным данным, ребёнок не дождался зелёного сигнала светофора и бежал на жёлтый свет, когда на него наехал маршрутный «ПАЗ». Девочка госпитализирована, врачи пока не дают никаких прогнозов, а родные пострадавшей ищут свидетелей ДТП.