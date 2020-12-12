Челябинск накрыла «эпидемия добра»: горожане лепят снеговиков и дарят подарки тяжело больным детям

Одного снеговика-почтовика слепила семья губернатора Алексея Текслера.

Со снегом нынешней зимой напряженка, но это не помешало челябинцам выйти на улицу и устроить снежный флешмоб. На парковке ледовой арены «Трактор» в субботу, 12 декабря, горожане лепили снеговиков. Не простых, а почтальонов Деда Мороза. Снеговиков — добряков.





Снежный флешмоб — всего лишь малая часть большой акции «Снеговики-добряки». Акция призвана поддержать ребятишек, которые живут с серьезным недугом. Ребята пишут о своих заветных желаниях Деду Морозу, а волонтеры исполняют мечты. В прошлом году челябинцам удалось поздравить сотню детишек, в этом — поздравят тысячу.

«Сначала планировали 500, но компании стали активно регистрироваться в нашей акции, и масштабы выросли. 150 писем решили взять депутаты „Единой России“. Ключевым моментом стал отклик Группы ЧТПЗ, которая взялась исполнить желания 300 детей — в Челябинской, Свердловской областях и в Татарстане. Бойцовский клуб Ferrum и торговый дом „KSP Steel“ исполнят мечты 30 детей. Так и вышли на цифру 1000», — говорят организаторы.

«Наша акция как эпидемия добра», — замечает уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.





О чем мечтают больные дети? О гироскутерах, велосипедах, лего, планшетах и телефонах, о гитарах и синтезаторах, об игрушках-роботах. Те же гаджеты им зачастую просто необходимы. Например, сотовый телефон позволят детям с сахарным диабетом скачать специальное приложение для контроля за своим состоянием. А планшет помогает не терять связь с большим миром, когда онкобольные ребята месяцами находятся в стационаре.

Участие в новогоднем флешмобе приняла и семья губернатора Челябинской области. Алексей Текслер, его супруга Ирина и сын Михаил нарядили спортивного снеговика с лыжами. Чета Текслеров также прочла два письма с новогодними мечтами детей и пообещала, что их исполнит.





«Акция „Снеговики-добряки“ родилась у нас на Южном Урале. Мы помогаем особенным детям, и делаем это не как чиновники, бизнесмены или представители каких-то профессий, а как обычные люди. Количество людей, которые сегодня принимают участие в акции на порядок больше, чем в прошлом году. Пусть все дети, которые загадывают желания и ждут помощи, ее получат. Мы все сделаем для этого», — Алексей Текслер.

Принять участие в акции также можно заочно. Для этого нужно перечислить небольшую сумму на счет, указанный на сайте snegoviki74.ru.

Кроме Челябинска, такие снежные флешмобы пройдут в Златоусте (13 декабря, Таганай), Миассе (19 декабря, Солнечная долина), Магнитогорске (20 декабря, Экопарк).





Кстати, снежный флешмоб мог сорваться, так как природа не одарила нас обильным снегом. Белые хлопья организаторам пришлось искать в последний момент.

«Сначала ездили по паркам и городским стадионам. Уже хотели звонить в аэропорт. Но глава Центрального района Виктор Ереклинцев помог собрать несколько грузовиков снега со льда Шершневского водохранилища. Но и этого было мало. Тогда в последний момент одни „добрые снеговики“ прислали нам еще одну огромную машину снега. В итоге акция состоялась», — рассказал сайту «Первый областной» один из организаторов флешмоба Андрей Горланцев.





Кстати, уже под вечер субботы часть снеговиков перекочевали с ледовой арены «Трактор» на территорию детской областной больницы, под окна онкологического отделения. Завтра дети проснутся, посмотрят в окно и увидят на улице настоящую сказку.