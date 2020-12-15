18-летняя автоледи въехала в столб в Парковом микрорайоне Челябинска

Её иномарка получила сильные повреждения.

Сегодня, 15 декабря, в утреннее время Челябинске произошло ДТП. 18-летняя девушка ехала по улице Профессора Благих в Парковом микрорайоне города. Она не справилась с управлением за рулём автомобиля «Фольксваген Поло» и въехала в бетонную электроопору.

«В результате происшествия водитель автомобиля "Фольксваген" получил телесные повреждения. Госавтоинспекция города Челябинска напоминает, что строгое соблюдение Правил дорожного движения, в том числе и скоростного режима, позволяет снизить риск дорожно-транспортных происшествий», — рассказали в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Челябинска.

К счастью, автоледи осталась жива, чего нельзя сказать о её автомобиле. Иномарка получила серьёзные повреждения.