Сбитая маршруткой челябинская школьница — в реанимации, родные ищут свидетелей

Девятилетняя девочка попала под ПАЗик на пешеходном переходе.

В субботу вечером, 12 декабря, маршрутный ПАЗик № 218 сбил девятилетнюю девочку на пешеходном переходе у Дворца культуры ЧТПЗ на улице Новороссийской. Инцидент расследует полиция. Рассказ водителя ПАЗика оперативники уже услышали, рассказ девочки — нет. Ребенок находится в реанимации. Близкие девочки ищут очевидцев аварии.

Все случилось в начале шестого вечера. Проезжая часть была практически пуста, поэтому ПАЗик нёсся к остановке на большой скорости. По словам пассажиров маршрутки, в какой-то момент они услышали звук, похожий на звук удара, после этого машину резко занесло на встречную полосу. Но водитель быстро вернулся на свою полосу и выругался на детей, которые перебегали дорогу. Маршрутка медленно поехала дальше. Но, оглядываясь на дорогу, пассажиры заметили, что на асфальте остался лежать ребенок. А еще одна девочка перебежала проезжую часть и скрылась во дворах. Пассажиры заставили водителя остановиться — и все вернулись к месту аварии.





Девочка лежала на дороге, не двигаясь. Со стороны казалось, что она мертва. К ней подбежали прохожие и водители других машин. Стало понятно, что ребенок жив. Со школьницей пытались поговорить, но она практически не отвечала. А минут через двадцать подъехала скорая и реанимобиль, прибежала мама ребенка. Девочку положили на носилки и вместе с мамой отправили в детскую областную больницу на улицу Блюхера, 42.

«Внучка находится в реанимации. Прогнозов маме не говорят. Конечно, мы надеемся на лучшее. Водитель говорит, что он ехал на желтый. А внучка, видимо, слишком рано побежала на зеленый. Я уверена, что она не стала бы перебегать дорогу на красный. Поэтому мы ищем свидетелей этой аварии. Может быть, у кого-то осталась видеозапись», — сказала корреспонденту сайту «Первый областной» бабушка девочки Наталья Захарова.

Телефон бабушки: 8-909-079-80-70.

К сожалению, близкие даже не знают, с кем была их девочка в этот вечер. Подружка пострадавшей, с которой они ходили гулять на новую набережную озера Смолино, после ЧП сразу же убежала. Об аварии матери девочки сообщили свидетели ДТП, позвонив с сотового телефона школьницы.





По словам местных жителей, место, где случилось авария, несмотря на свою близость с Дворцом культуры, имеет дурную славу. Здесь уже были смертельные ДТП до установки светофора. Но и сейчас переходить дорогу очень опасно. Машины зачастую пролетают это место на красный свет, а детей, идущих из кружков, из-за слабого освещения практически не видно. Челябинцы просят установить на пешеходном переходе яркие фонари и, возможно, лежачего полицейского.