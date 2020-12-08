Новые гранты и всеобщая тяга к добру: Алексей Текслер рассказал о поддержке НКО региона

В Челябинской области стартовал Южно-Уральский гражданский форум 2020.

В Челябинске стартовал «Южно-Уральский гражданский форум 2020». Это площадка, где активисты и волонтёры общественных организаций делятся опытом и учатся новому. На открытии форума побывал глава региона Алексей Текслер. Губернатор Челябинской области рассказал о существующих мерах поддержки НКО и о планах на будущий год.

«2020 год был особенным. Мы научились жить в режиме повышенной готовности и стали более внимательными друг к другу. Пандемия подняла волонтёрское движение и дала дополнительный импульс НКО. Тысячи южноуральцев разносили питание и лекарства, работали в колл-центрах и автоволонтёрами. Я благодарен вам за это. Нам очень важно сохранить этот импульс, когда закончится пандемия», — заявил Алексей Текслер.

Область побила рекорд по грантам

В 2020 году общественные организации Челябинской области получили рекордное число президентских грантов на общую сумму 153 миллиона рублей. По этому показателю регион вошёл в пятёрку лучших. Еще 100 миллионов рублей на благие дела в 2020 году выделил «Фонд поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области». В следующем году возможности получения местных грантов расширятся.

«Уже в 2021 году мы апробируем поддержку долгосрочных трехлетних проектов, что позволит НКО чувствовать себя более уверенно. Также замечу, что мы одни из первых в стране предусмотрели поддержку не только общественных организаций, имеющих статус юридического лица. Мы предусмотрели поддержку инициативных граждан. На конкурс частных инициатив уже поступили 402 заявки, и он ещё продолжается. Итоги мы подведем в январе», — заявил на форуме Алексей Текслер.

Глава Челябинской области выразил надежду, что поддержкой НКО в 2021 году довольно плотно займутся власти городов и посёлков. Кроме того, губернатор призвал частные предприятия выделять свои гранты для активистов и волонтёров.

«Этой весной в пандемию почти весь бизнес откликнулся на нужды общества и помогал землякам. Свои собственные благотворительные проекты были у РМК, ММК, Объединенной металлургической компании. Хорошо, если и другие компании учредят свои гранты», — предложил Алексей Текслер.

Лучшие получили награды

На открытии форума губернатор вручил медали «За содействие развитию гражданского общества» главе Снежинска Игорю Сапрыкину (НКО из закрытого города вошла в топ-100 общественных организаций России) и председателю «Союза женщин Челябинской области» Наталье Басковой (этой весной Союз вёл благотворительный счёт, куда поступали народные деньги на борьбу с пандемией).

Гражданский форум на Южном Урале проводится не первый год. В этом году участники обсуждают проблемы и возможности цифровизации сектора. Речь идет о технологиях, без которых НКО трудно заявить о себе, привлечь деньги и рассказать о своих достижениях широкой публике.

В этом году из-за коронавируса форум впервые проходит в очном и онлайн-режиме. Послушать спикеров (а часть из них — из Москвы и представляют органы государственной власти) можно в социальных сетях.