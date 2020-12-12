«Удар был, как с железом»: в Челябинске маршрутка сбила ребёнка

По словам очевидцев, девочка поторопилась и побежала через дорогу на жёлтый свет светофора.

Сегодня, 12 декабря, в Челябинске маршрутное такси сбило ребёнка. По предварительным данным, девочка в шоке и ни на что не реагирует. На месте работает корреспондент сайта «Первый областной».

Авария произошла примерно в 17:10 на улице Новороссийская, 83. Как передаёт наш корреспондент, девочка переходила дорогу от Дворца культуры ЧПТЗ, когда её сбил «ПАЗ», следующий по маршруту № 218.

«Мы ехали в этой маршрутке, когда случилось ЧП. От удара маршрутка вылетела на встречную полосу, машин там не было. Водитель и не заметил, что сбил ребёнка, и поехал дальше. Остановиться его заставили пассажиры. На асфальте очень много крови. Люди пытаются с ней разговаривать, но она ни на что не реагирует»,— рассказывает корреспондент.

Автомобили «скорой» и реанимации подъехали примерно через 20 минут после происшествия. К этому времени прибыла и мать пострадавшей: она села в автомобиль реанимации. Но пока ребёнка в больницу не отвезли: по словам врачей, она в шоке, но всё будет хорошо.

Подробности ЧП пока выясняются, на место выехали сотрудники Госавтоинспекции.