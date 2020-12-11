31 декабря в Челябинской области будет рабочим днем

Больше правительство региона не планирует возвращаться к обсуждению этой темы.

Последний день уходящего года — 31 декабря — будет рабочим. Это решение губернатора Алексея Текслера окончательное и повторному обсуждению не подлежит, заявила в пятницу, 11 декабря, первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

«Губернатор четко обозначил свою позицию. И я поддерживают его. 31 декабря будет рабочим днем. Есть регионы, которые объявили его выходным. Но в этом случае рабочим сделали 26 декабря, субботу. Я считаю, должна быть преемственность поколений. Мы должны следовать своим традициям», — пояснила Ирина Гехт.

В шутку она заметила, что людям легче выйти на работу до обеда 31 декабря, чем отработать полную смену 26-го.