Девочка замёрзла насмерть в одном из частных домов Сатки

Матери ребёнка грозит до двух лет лишения свободы.

Утром 4 декабря в сенях одного из частных домов Сатки было обнаружено тело трёхлетнего ребёнка с признаками переохлаждения. При этом мать девочки уверяла сотрудников правоохранительных органов в том, что накануне ночью перед сном она убедилась, что дочь спокойно спит в своей кроватке.

В отношении женщины следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по Челябинской области.

Следователям предстоит выяснить, как трёхлетний ребёнок из тёплой кроватки попал в сенцы дома. Расследование уголовного дела продолжается.