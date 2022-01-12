Дороги, мосты и развязки: что отремонтируют и построят в Челябинске в 2022 году

Транспортные магистрали обновят во всех районах города

В Челябинске последние несколько лет активно строят дороги на крупных транспортных артериях города, а также в новых микрорайонах. Дополнительные средства на эти цели привлекаются из федерального бюджета — по проекту «Безопасные качественные дороги». ИА «Первое областное» выяснило, какие дороги, транспортные развязки и мосты мэрия Челябинска планирует ремонтировать и строить в новом, 2022 году. Спойлер: продолжатся работы по реконструкции Комсомольского проспекта.

Список дорог, которые отремонтируют:

— улица Лыжных Батальонов от кольцевой развязки до границ города;

— автодорога села Сухомесово от ул. Чистопольской до ж/д переезда;

— мост через канал по улице Аральской;

— улица Мартеновская;

— улица Валдайская от ул. Героев Танкограда до пр. Победы;

— улица Механическая от ул. Валдайской до автодороги Меридиан;

— улица Октябрьская от ул. Танкистов до ул. Бажова;

— улица Профессора Благих от ул. Молодогвардейцев до Северного тракта;

— улица Гагарина от ул. Дзержинского до Копейского шоссе;

— улица 50-летия ВЛКСМ от ш. Металлургов до ул. Черкасской;

— улица Академика Макеева от ул. Университетской Набережной до ул. 250-летия Челябинска;

— улица Разина восточный проезд: от ул. Торговой до путепровода ст. Челябинск-Главный (оба проезда).

Кроме того, заключены контракты на дорожно-строительные работы на трех объектах. Это завершение работ по улице Конструктора Духова от Сергея Герасимова до железнодорожного переезда, реконструкция моста через реку Миасс по проспекту Победы, а также строительство транспортной развязки по улице Братьев Кашириных от Кирова до Российской с выходом на улицу Труда.





На четырех объектах запланирован капитальный ремонт:

— автодорога от улицы Блюхера до границы Челябинска. Устройство наружного освещения, благоустройство (завершение работ);

— улица Дарвина от улицы Блюхера до Троицкого тракта;

— мост через реку Миасс у поселка Першино (ул. Северный Луч);

— путепровод по Троицкому тракту у поселка Новосинеглазово.

«В настоящее время по двум проектам строительства получено положительное заключение Государственной экспертизы: строительство ул. Эльтонской 2-й от ул. Трашутина до берега озера Первого (срок реализации — 2022—2023 годы) — проводятся торги на строительно-монтажные работы; строительство ул. Бейвеля от ул. Чичерина до Краснопольского пр. (срок реализации — 2022—2024 годы) — проводятся торги на строительно-монтажные работы», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В экспертизе находится проект строительства улицы Молдавской от проспекта Победы до улицы 250-летия Челябинска. Ориентировочный срок реализации — 2022 год.

Кроме того, в 2022 году Челябинск продолжит участие в федеральном проекте «Жилье и городская среда». В рамках проекта планируется строительство улицы Академика Макеева от проспекта Героя России Родионова до Комсомольского проспекта, а также строительство Комсомольского проспекта от улицы Татищева до улицы Академика Макеева.

Напомним, ранее челябинцы пожаловались на неудобство и повышенную опасность при движении по проспекту. Кроме того, Госавтоинспекция города выявила ряд недостатков по ремонту дорожного полотна. Алексей Текслер выразил свое мнение о негативном отношении жителей к реконструкции с учетом выявленных ГИБДД замечаний. В этом году на проспекте устранять существующие замечания.

О строительстве жилья, инженерных коммуникаций и благоустройстве общественных пространств в 2021 году — в материале ИА «Первое областное».



Добавим, с 1 января 2022 года в Челябинске изменился ряд действующих маршрутов и появились новые.

