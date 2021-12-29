Транспортная реформа: как в Челябинске изменится маршрутная сеть с 1 января 2022 года

Разбираемся, какие нововведения ждут пассажиров трамваев, автобусов и троллейбусов

В Челябинской агломерации (сейчас в нее входят Челябинск, Копейск и Сосновский район) начинается реализация первого этапа транспортной реформы. Он предполагает, что с 1 января 2022 года изменится ряд действующих маршрутов и появятся новые. Рассказываем, как изменится работа общественного транспорта в наступающем году.

Маршрутную сеть изменяют в первую очередь для того, чтобы уменьшить число маршрутов-дублеров и добавить транспорт в те территории, где сейчас есть его нехватка. Маршруты, не указанные в изменениях, сохраняются, они будут следовать по привычному расписанию.

«До 2024 года все маршруты агломерации будут переведены на регулируемый тариф. Это значит, что перевозчики будут обязаны соблюдать все требования, прописанные в контракте, в том числе жесткие требования, выдвигаемые к состоянию транспортных средств, возможность безналичного способа оплаты проезда, соблюдение четкого расписания движения», — уточнили в Миндортрансе Челябинской области.

Новые маршруты

Трамвай № 12

Новый трамвайный маршрут «Харлова — Чистопольская» обеспечит транспортную доступность для жителей внутри Ленинского района Челябинска.

Троллейбус № 25

Новый троллейбусный маршрут «ЧКПЗ — Политехникум» обеспечит транспортную доступность для жителей внутри Ленинского района Челябинска.

Автобус № 8

Автобусный маршрут «Мамина — Бр. Кашириных — Академика Королева» обеспечивает связь отдаленных от центра районов северо-востока и северо-запада города Челябинска по улице Братьев Кашириных.

Автобус № 9

Автобусный маршрут «Мамина — Комсомольский пр. — Петра Столыпина» обеспечивает связь отдаленных от центра районов северо-востока и северо-запада города по Комсомольскому проспекту.

Автобус № 136К

Автобусный маршрут «Западный — ЮУрГУ» запускается для улучшения транспортной доступности районов Сосновского муниципального района: п. Западный, мкр-н Белый Хутор, мкр-н Вишневая Горка.

Автобус № 158К

Автобусный маршрут «Белый Хутор — Чичерина» запускается для улучшения транспортной доступности районов Сосновского муниципального района: п. Западный, мкр-н Белый Хутор, мкр-н Вишневая Горка.

Изменяемые маршруты

Автобус № 2

Автобусный маршрут «Мехколонна — Петра Столыпина» обеспечивает связь отдаленных районов от микрорайона Чурилово до северо-западной части города через Шершневскую плотину. Маршрут установлен по многочисленным просьбам жителей районов Чурилово и Парковый-2.

Изменения: продление маршрута от ЮУрГУ до микрорайона Парковый-2 по ул. Худякова, Академика Королева, Татищева. Установлен частый интервал движения: в пиковые часы — 7 минут. Количество транспортных средств увеличено с 5 до 28.









Автобус № 18

Автобусный маршрут «Автобусный парк — ТРК „Алмаз“» повышает связь центра города и Ленинского района транспортом через ул. Дзержинского.

Изменения: продление маршрута от железнодорожного вокзала до ТРК «Алмаз» по ул. Дзержинского и Гагарина. Интервал движения в межпиковое время составит 15 минут. Количество транспортных средств увеличено с 15 до 18.

Автобус № 23

Автобусный маршрут «47-й микрорайон — ТК „Кольцо“» обеспечивает связь микрорайона Парковый с Советским районом через Шершневскую плотину.

Изменения: продление маршрута от остановки «Автобусный парк» до остановки «Профессора Благих». Перенос трассы на ул. Солнечная, 40-летия Победы, 250-летия Челябинска. В пиковые часы интервал движения составит 20 минут. Количество транспортных средств увеличено с 2 до 7.





Автобус № 28

Автобусный маршрут «ТРК „Алмаз“ — ул. Весенняя (пос. АМЗ)» обеспечивает связь Ленинского и Советского районов через Троицкий тракт, установлен по многочисленным просьбам жителей.

Изменения: отмена поворота на областную больницу после ТК «Кольцо», продление от ТК «Кольцо» до ул. Весенняя. Интервал движения в часы пик составит 35 минут, в межпиковое время — 60 минут. Количество транспортных средств увеличено до 4.





Автобус № 31

Автобусный маршрут «Академика Королева — ЧМК» — оптимизирована схема движения по Комсомольскому проспекту.

Изменения: исключение из схемы участка ул. Молодогвардейцев — ул. Солнечная, окончание маршрута на ул. Академика Королева. Интервал движения в пиковые часы составит 5 минут, в межпиковые — 10 минут. Количество транспортных средств увеличится до 30.





Автобус № 33

Автобусный маршрут «Фатеевка — ПКиО имени Гагарина» повышает связь п. Фатеевка с Центральным районом Челябинска, обеспечивает транспортную доступность по ул. Курчатова и по ул. Овчинникова.

Изменения: перенос трассы движения на ул. Масленникова, Лизы Чайкиной, перенос трассы движения на ул. Барбюса и продление от ж/д вокзала до ЮУрГУ через ул. Курчатова. Интервал движения в пиковые часы составит 20 минут, в межпиковые — 35 минут. Количество транспортных средств увеличено до 6.





Автобус № 43

Автобусный маршрут «Стройкомбинат — Старое Першино — ЧМК» повысит транспортную доступность п. Стройкомбинат и п. Миасский.

Изменения: продление трассы движения от п. Першино до п. Стройкомбинат. Интервал движения уменьшен до 30 минут. Количество транспортных средств — 4.





Автобус № 48

Автобусный маршрут «Поселок Керамзавода — Теплотехнический институт» — оптимизирована схема маршрута.

Изменения: исключение участка трассы по ул. Калинина. Интервал движения уменьшен до 30 минут.

Автобус № 51

Автобусный маршрут «Поселок Сосновка — Железнодорожный вокзал» — оптимизирована схема маршрута.

Изменения: исключение участка маршрута Свердловский проспект — Братьев Кашириных, продление маршрута от пересечения ул. Воровского — Свердловский проспект до ж/д вокзала.





Автобус № 71

Автобусный маршрут «ЧМК — Петра Столыпина» — обеспечивает транспортную доступность для жителей микрорайона Парковый-2.

Изменения: продление от Новоградского проспекта до ул. Татищева по ул. Петра Столыпина. Интервал движения в пиковые часы — 9 минут. Количество транспортных средств увеличено с 9 до 19.

Автобус № 80

Автобусный социальный маршрут «11-й микрорайон — ПКиО имени Гагарина» — изменения трассы движения социального маршрута по просьбам Всероссийского общества слепых.

Изменения: исключение участка трассы от Алого поля до медакадемии, продление от Алого поля до ЮУрГУ по проспекту Ленина.





Автобус № 212

Автобусный маршрут «Челябинск (Бр. Кашириных) — д. Ключи» — повышает транспортную доступность для жителей п. Моховички, оптимизация схемы движения маршрута.

Изменения: продление трассы до п. Моховички, исключение участка трассы от пересечения ул. Молодогвардейцев — Комсомольский проспект до Теплотехнического института, продление трассы маршрута до ул. Бр. Кашириных по ул. Молодогвардейцев.





Автобус № 483

Автобусный маршрут «Поселок Старокамышинск (ДК им. Маяковского) — г. Челябинск (ПКиО имени Гагарина)» — обеспечивает связь Копейского городского округа с транспортом Челябинска.

Изменения: продление схемы движения от п. Сухомесово до п. Старокамышинск. Интервал движения в часы пик составит 10 минут, в межпиковое время — 15 минут. Количество транспортных средств увеличено с 3 до 14.

Троллейбус № 10

Троллейбусный маршрут «Солнечный берег — ПКиО им. Гагарина» — оптимизация схемы движения маршрута.

Изменения: исключение участка трассы маршрута от пересечения пр. Ленина — ул. Энгельса в сторону Северо-Запада по причине дублирования другими маршрутами. Продление маршрута от пересечения пр. Ленина — ул. Энгельса по проспекту Ленина до ПКиО.





Троллейбус № 26

Троллейбусный маршрут «Молдавская — ЧТЗ» — оптимизация схемы движения маршрута.

Изменения: исключение участка трассы маршрута от ост. п. «Театр ЧТЗ» до заводоуправления ЧТЗ по причине дублирования другими маршрутами.

Напомним, в Челябинск уже поставили 157 автобусов на газомоторном топливе, закупленных по федеральному проекту «Чистый воздух». Сейчас 38 из них работает на маршрутах города, оставшиеся проходят процесс подготовки подвижного состава к выходу на линию. Ими будут усилены популярные маршруты (№ 31, № 64, № 71), также автобусы планируется запустить на новых маршрутах (№ 8, № 9) и на продленных (№ 2, № 83, № 18).

Планируется продолжить обновление трамвайного парка с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов. Также благодаря заключению концессионного соглашения в Челябинск будут поставлены новые троллейбусы.