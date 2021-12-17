Мнение жителей Челябинска учтут при исправлении ошибок на Комсомольском проспекте

Председатель комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров прокомментировал будущие работы

Администрация Челябинска намерена исправить ошибки, допущенные при ремонте Комсомольского проспекта. О том, какие изменения стоит ждать, корреспонденту медиахолдинга «Первый областной» рассказал председатель комитета дорожного хозяйства города Ринат Кучитаров.

Первое, что отметил чиновник, отвечая на вопрос о будущем Комсомольского проспекта, — глобальных изменений не будет: специалисты проведут точечный анализ проблем, которые и будут решаться.

Один из немаловажных аспектов будущих изменений — работа по координации светофорного движения. Правильной организацией светофоров планируют сделать Комсомольский проспект более скоростным. При этом выделенные полосы для общественного транспорта, которые в теории также должны способствовать увеличению скорости проезда и уменьшению пробок, убирать не будут. Поскольку на некоторых участках «выделенка» получилась неуместной, ее планируют переосмыслить.





«Выделенные полосы с проспекта не уйдут. Это решение принято на уровне Министерства дорожного хозяйства и транспорта. Мы проработаем конфликтные точки, которые у нас есть, например, перекресток Комсомольский проспект — улица Красного Урала, там к наступлению дорожного сезона подготовим проектные решения», — рассказал Ринат Кучитаров.

Кроме того, Ринат Кучитаров, подчеркивая, что поддерживает приоритет движения именно для общественного транспорта, рассказал о планах создать новые «выделенки»: по проспекту Ленина, по улицам Чичерина, Братьев Кашириных, Труда (включая Северо-Крымскую), и на участке улицы Худякова. Все будет в рамках транспортной реформы Миндора, проекты уже готовятся.

Что касается островков безопасности, то подробности их дальнейшей судьбы выяснить не удалось — председатель комитета дорожного хозяйства сказал, что пока не готов давать комментарии, поскольку решение будет принято совместно с ГИБДД. Точно стало ясно лишь то, что полностью убирать их не планируют.





Ринат Кучитаров отметил, что при реконструкции будут учитывать замечания жителей: как водителей, так и пешеходов, пассажиров общественного транспорта, велосипедистов.

К слову, вопрос о планах на велополосы в комитете стоит остро.

«Если они гражданам не нужны — мы их уберем. Но у нас априори движение велосипедистов по проезжей части не запрещено, мы просто хотели выделить им отдельный участок, чтобы они чувствовали себя безопаснее», — сказал Кучитаров.





Принимать решение о необходимости велополос будут с помощью камер для мониторинга движения, установленных по всему проспекту.

В разговоре председатель комитета дорожного хозяйства отметил, что ремонт Комсомольского проспекта сейчас не завершен, но большая часть работ закончена.

«На Комсомольском проспекте проходило одновременно пять ремонтов. Участок от улицы Каслинской до Свердловского проспекта; от улицы Чайковского до улицы Чичерина; ремонт и приведение к стандартам средств регулирования; изменение разметки от Свердловского до Чайковского — это все отдельные контракты, они выполнены, сейчас уже пошел гарантийный отсчет. Предстоит работа по дальнейшей оптимизации светофорного регулирования, ну, и в случае выявления недочетов после мониторинга за зиму, мы будем принимать соответствующие решения», — подчеркнул чиновник.





Для более успешной реализации планов на время исправления ошибок создадут рабочую группу, куда войдет областное и городское ГИБДД. Об этом 16 декабря рассказал глава Миндора Алексей Нечаев.

Напомним, ранее председатель челябинского отделения движения автомобилистов «Свобода выбора» Алексей Бруй проехал по Комсомольскому проспекту вместе с корреспондентом ИА «Первое областное» и поделился своими впечатлениями от выполненного ремонта.