В микрорайоне Ньютон в Челябинске построят новые дороги

Суммарно на работы направят до 300 млн рублей

Во втором квартале 2022 года мэрия Челябинска объявит торги на строительство двух дорог в микрорайоне Ньютон. Общая начальная цена контрактов будет составлять 296,94 млн рублей. О планах городского комитета дорожного хозяйства заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов рассказал на конференции «Нацпроекты. Госзакупки».

«В рамках регионального проекта „Жилье“ комитетом дорожного хозяйства Челябинска во втором квартале будут произведены закупки на строительство двух дорог: это улица Академика Макеева на участке от Комсомольского проспекта до Героя России Родионова и Комсомольский на участке от улицы Татищева до Академика Макеева», — сообщил Игорь Постнов.





По данным вице-мэра, на строительство нового участка Комсомольского проспекта направят 169,55 млн рублей, на продолжение улицы Академика Макеева — 127,39 млн рублей. Средства могут направить по программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Положительные заключения госэкспертизы по этим проектам уже получены. Новые дороги обеспечат удобный подъезд не только к жилым домам, но и к двум спортивным объектам. По соседству с ЖК появятся крытый каток для УралГУФКа и Центр олимпийской подготовки по хоккею.

Отметим, что в 2021 году в микрорайоне Ньютон построили две дороги по программе «Стимул» — по проспекту Героя России Родионова между улицами Татищева и Академика Макеева и по улице Академика Макеева на участке от проспекта Героя России Родионова до улицы 250-летия Челябинска. Контракты в сумме на 130,6 млн рублей заключали с компанией «Урал-сервис-групп». Ей доверили работы, несмотря на срыв сроков сдачи набережной возле Концертного зала им. С. С. Прокофьева. В Ньютоне подрядчик некоторое время не успевал работать по графику, но в итоге все же сдал дороги.